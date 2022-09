Iga Swiatek, prima campioană poloneză a Openului American! Mesajul deosebit primit din partea golgeterului Robert Lewandowski

Atacantul Barcelonei, Robert Lewandowski a felicitat-o pe Iga Swiatek, după ce numărul 1 WTA a devenit prima jucătoare poloneză care se impune pe suprafața hard de la US Open.

Swiatek a trecut de Jabeur în finala Openului American, scor 6-2, 7-6 (5), în 110 minute de joc, trecându-și în palmares al treilea titlu de mare șlem și al doilea în actuala stagiune. La Paris, Lewandowski a asistat la succesul compatrioatei sale din tribunele Arenei Philippe-Chatrier, fără să o anunțe în prealabil pe Swiatek de vizita sa.

„Felicitări, Iga! Ești o campioană grozavă și ai demonstrat încă o dată acest lucru pe cea mai mare scenă din lume. Mă bucur mult pentru tine,” a transmis atacantul Barcelonei prin intermediul rețelelor sociale.

Robert Lewandowski a înscris 9 goluri în cele 6 partide jucate pentru FC Barcelona în actualul sezon, dintre care trei, în prima etapă din grupele Ligii Campionilor.

Congratulations Iga! You’re a great champion and you’ve proven it yet again on the biggest stage. I am so happy for you???? ???? ???????? @usopen @iga_swiatek