„A fost epuizant, cu atâta nebunie în jur! Trebuie să mă întorc acasă” Iga Swiatek, mândră de cum a gestionat haosul newyorkez

Prima poloneză câștigătoare pe suprafața hard de la US Open, Iga Swiatek a ținut un discurs de campioană impresionant, confirmând performanța oratorică de la Roland Garros.

Cap de serie numărul 1 la New York, Swiatek a devenit prima jucătoare care își confirmă statutul de favorită la US Open, din 2014 încoace, la capătul finalei în care a învins-o pe Ons Jabeur în minim de seturi, scor 6-2, 7-6 (5), după 110 minute de joc.

„Înainte de acest turneu m-am confruntat cu o perioadă provocatoare. După ce câștigi un titlu de mare șlem, întâmpini zile înșelătoare, în care a trebuit să rămân concentrată și să mă axez pe obiectivele impuse.

Turneul acesta a fost atât de epuizant, pentru că aici e New York: e atât de gălăgios, atâta nebunie în jur. Atât de multe tentații în oraș, atât de multe personalități care te pot inspira... sunt foarte mândră că am gestionat toate acestea, din punct de vedere mental,” a declarat Iga Swiatek, menționând faimosul haos newyorkez în care a fost găzduit ediția 2022 a Openului American.

Întrebată despre grandoarea impactului succesului său pentru țara sa natală, Iga Swiatek a replicat: „Nu știu, trebuie să mă întorc acasă ca să văd cum e. Sunt sigură că intensitatea e înaltă, din ce pot să aud în tribune,” a precizat noua campioană a Openului American.

În contextul războiului din Ucraina, Iga Swiatek a invitat din nou umanitatea la unitate, curaj și întrajutorare. Dacă la Roland Garros jucătoarea poloneză a urat multă putere țării sale vecine, acum Iga Swiatek a vorbit despre importanța unitatății și susținerii reciproce între oameni: „Mai ales acum, când trebuie să rămânem uniți și să ne susținem unii pe alții, mă bucur că am reușit să unesc oamenii prin sportul nostru.

Mă mândresc cu faptul că tenisul unește oameni în lume. Dăm tot ce avem pentru a ne fi exemple și pentru a fi oameni buni,” a încheiat Iga Swiatek, în uralele publicului internațional care a umplut până la refuz Stadionul Arthur Ashe, cea mai mare arenă de tenis din lume.

La încheierea ceremoniei de premiere, Iga Swiatek a primit trofeul din partea Martinei Navratilova, campioană la US Open de patru ori, în 1983, 1984, 1986 și 1987.

