Finala RG 22, Iga Swiatek - Cori Gauff 6-1, 1-2 în setul 2

GAME & PRIM SET, Iga Swiatek! Un prim set controlat fără emoții de Iga Swiatek, din punct de vedere tactic, care s-a simțit confortabil jucând din spatele liniei.

Media de vârstă a finalistelor Roland Garros 2022, Cori Gauff și Iga Swiatek este de 19 ani și jumătate.

Ultimul act al turneului feminin al turneului de mare șlem de la Paris a confirmat scenariul așteptat de toată lumea, în ce o privește pe Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA), poloneza extinzându-și seria victoriilor consecutive până la numărul 34.

În același timp, calificarea americancei Cori Gauff (18 ani, 23 WTA) - proaspătă absolventă a liceului - a surprins, întrucât Gauff nu a pierdut niciun set în cele 6 meciuri câștigate în această ediție la Paris.

Adversarele învinse de Iga Swiatek la RG 22

Adversarele eliminate de Cori Gauff la RG 22

„Cred că anul trecut eram prea concentrată să împlinesc așteptările celorlalți. Indiferent de cariera mea, cred că sunt o persoană bună. În viață, în general, rezultatele, job-ul, banii pe care îi faci nu te definesc. Dacă te iubești pe tine însăți, nu îți pasă de ce crede lumea,” a spus Cori Gauff, la scurt timp după ce și-a asigurat un loc în finala Roland Garros.

„Să văd cum jocul meu se îmbunătățește de la meci la meci e un lucru care îmi dă multă speranță. Sunt mândră de mine însămi,” a declarat Iga Swiatek, înaintea finalei, bucurându-se de forma extraordinară pe care o traversează.

