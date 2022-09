La doar 21 de ani, Iga Swiatek și-a confirmat în cea mai convingătoare manieră posibilă că merită să fie liderul detașat al circuitului WTA, impunându-se în finala Openului American, scor 6-2, 7-6 (5), în defavoarea viitorului număr 2 mondial, Ons Jabeur.

Swiatek a devenit prima jucătoare care câștigă titlurile de campioană la Roland Garros și US Open în același an, de la Serena Williams, în 2013.

În timpul ceremoniei de premiere, Iga Swiatek a produs un moment memorabil. Când o reprezentantă a băncii JP Morgan i-a înmânat cecul în valoare de 2,6 milioane de dolari americani, acordat de organizatorii Openului American câștigătorilor probelor individuale în ediția 2022, Iga Swiatek a reacționat, spunând: „Mă bucur că nu mi-i dați sub formă de bani gheață,” a spus poloneza, acceptând cecul.

Iga Swiatek ajunge la suma totală de $14,076,777 încasate pe urma rezultatelor extraordinare semnate în tenisul mondial. În 2022, Swiatek a câștigat toate turneele importante desfășurate în America, ieșind campioană în turneele de categorie WTA 1000 de la Indian Wells și Miami, cu jumătate de an înainte de a câștiga primul său titlu de Grand Slam pe suprafață hard, la New York.

