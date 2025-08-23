Gigi Becali a plătit 50.000 de euro pentru atacantul senegalez și îl va ceda definitiv pe Andrei Gheorghiță la echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău.

Mamadou Thiam poate debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș

Transferul lui Mamadou Thiam a fost oficializat de către campioana României pe 20 august, iar fotbalistul a fost trecut pe foaia LPF în locul lui Gheorghiță, astfel că poate debuta la FCSB încă din acest weekend.

Thiam ar putea juca primul său meci în echipamentul lui FCSB împotriva lui FC Argeș, în etapa a șaptea din Superligă. Meciul este programat duminică, de la 21:30, iar Mamadou Thiam ar putea fi titular, astfel încât Daniel Bîrligea să fie odihnit pentru returul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

Gigi Becali: ”Thiam zici că e tanc”



Becali a vorbit despre Thiam și s-a arătat impresionat de calitățile sale fizice. Printre altele, omul care decide totul la FCSB a spus că l-a dorit pe acesta la echipa de mai multă vreme.



„L-am vrut de mult, de vreo doi ani l-am tot vrut. Mie îmi plac jucătorii puternici care au mingea în careu și o protejează.



Acolo juca în stânga, trebuia să alerge. Aici va fi atacant. Cu mingea la picior, se învârte, nu poți să i-o iei. Zici că e tanc”, a spus Gigi Becali, în fața reporterilor prezenți la reședința sa din Aleea Alexandru.

