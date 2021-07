Novak Djokovic s-a calificat in a 30-a finala de mare slem a carierei! O va juca impotriva lui Matteo Berrettini, primul italian finalist in 144 de ani de istorie la Wimbledon

Novak Djokovic s-a calificat in a 30-a finala de turneu de mare slem a carierei. Liderul ATP l-a invins in penultimul act al competitiei de la Wimbledon pe Denis Shapovalov in trei seturi disputate, scor 7-6, 7-5, 7-5, dupa doua ore si 45 de minute de joc.

Adversarul sau din finala va fi Matteo Berrettini, primul tenismen italian calificat in ultimul act al intrecerii de la Wimbledon in 144 de ani de istorie. Berrettini a inceput la un nivel ridicat semifinala cu Hubert Hurkacz - tenismenul care i-a administrat primul 6-0 lui Roger Federer la Wimbledon in 22 de participari -, conducandu-l cu 6-3, 6-0, dupa care polonezul a castigat setul 3 in tiebreak. Berrettini a tinut nivelul constant si s-a impus in setul al patrulea, 6-4, pentru a-si asigura locul in prima finala de Grand Slam a carierei.

What do you have to do to defeat Novak Djokovic?

Despite Shapovalov throwing everything at him, there was no stopping the 19x Grand Slam champion...#Wimbledon pic.twitter.com/nN2PYuyjIf