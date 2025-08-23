Rodrygo se află în curtea lui Real Madrid din anul 2019 și mai are contract cu gruparea de pe Santiago Bernabeu până în 2028.

Manchester City a pregătit oferta pentru Rodrygo

Chiar dacă a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai madrilenilor din ultimii ani, după transferul lui Kylian Mbappe, Rodrygo a fost trecut mai mult pe banca de rezerve.

Din acest motiv, în ultima perioadă, s-a vorbit intens despre un posibil transfer al jucătorului brazilian, iar următoarea sa destinație ar putea fi Premier League.

Conform ESPN, Rodrygo este dorit la trei giganți din campionatul Angliei, Manchester City, Liverpool și Arsenal. Sursa citată scrie că echipa antrenată de Pep Guardiola este gata să plătească 80 de milioane de euro pentru fotbalistul brazilian cotat la 90 de milioane de euro.

