Steaua - CSM Reșița 2-1! „Militarii” au întors scorul în zece oameni

Oaspeții au deschis scorul dintr-un penalty în minutul 26, după ce Nicu Modan a transformat lovitura de la 11 metri.

În finalul primei părți, Iordan a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, iar „militarii” au rămas în zece oameni.

Steaua nu a cedat chiar dacă a jucat cu un om mai puțin în a doua repriză și a egalat prin Bogdan Chipirliu în minutul 49, iar Ștefan Pacionel a dat lovitura și i-a adus victoria Stelei.

Steaua a obținut cele trei puncte și ajunge la zece puncte în primele patru partide din Liga 2.