Steaua - CSM Reșița 2-1! „Militarii" au întors scorul în zece oameni. Celelalte rezultate din Liga 2
Steaua s-a impus cu 2-1 în fața lui CSM Reșița, în etapa a patra din Liga 2.

Oaspeții au deschis scorul dintr-un penalty în minutul 26, după ce Nicu Modan a transformat lovitura de la 11 metri.

În finalul primei părți, Iordan a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, iar „militarii” au rămas în zece oameni.

Steaua nu a cedat chiar dacă a jucat cu un om mai puțin în a doua repriză și a egalat prin Bogdan Chipirliu în minutul 49, iar Ștefan Pacionel a dat lovitura și i-a adus victoria Stelei.

Steaua a obținut cele trei puncte și ajunge la zece puncte în primele patru partide din Liga 2.

Celelalte rezultate de sâmbătă din Liga 2

  • Metalul Buzău – Corvinul Hunedoara 0-1
  • CSC Dumbrăviţa – ASA Târgu Mureş 2-3
  • Câmpulung Muscel – FC Bihor Oradea 2-1
  • Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Dinamo Bucureşti 3-0
  • FC Bacău – Concordia Chiajna 1-1
  • CS Gloria Bistriţa – CS Tunari 2-2
  • CSM Slatina – CS Afumaţi 0-2

De la ora 13:00 are loc meciul FC Voluntari – Politehnica Iaşi, în timp ce duminică se dispută partida CSM Olimpia Satu Mare – Chindia Târgovişte.

