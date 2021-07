Bonucci s-a dezlantuit dupa ce Italia a castigat Campionatul European! Reactie fabuloasa in fata camerei

Bonucci si-a iesit din minti la finalul meciului cu Anglia!

Italia a trecut de Anglia la loviturile de departajare (3-2), in finala Campionatului European, iar acest lucru l-a facut pe Leonardo Bonucci sa se dezlantuie la finalul partidei.

Dupa ce Donnarumma a aparat penalty-ul executat de Saka, Bonucci a mers in dreptul camerei de filmat de la marginea terenului si a strigat din toate puterile: "It's coming to Rome! (Vine la Roma)", facand trimitere la celebra expresie a britanicilor: "Football it's coming home (Fotbalul se intoarce acasa)".