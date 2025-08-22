Campioana a condus în Scoția, dar nu și-a putut menține avantajul până la final și s-a întors la București doar cu un rezultat de egalitate. Chiar și așa, FCSB pleacă din postura de favorită înainte de meciul retur de pe Arena Națională, programat joi.



Calificarea pe tabloul principal din UEFA Europa League ar asigura, pentru FCSB, suma de șapte milioane de euro DIN START! La acești bani se vor adăuga și alte sume, în funcție de rezultatele echipei și biletele vândute la meciuri.



Gigi Becali: ”Vreau în Champions League”



Gigi Becali nu este mulțumit. Înainte de startul de sezon european, obiectivul său a fost calificarea în faza principală din Champions League, dar echipa a părăsit competiția încă din turul doi preliminar, după ce a fost eliminată de Shkendija. Omul de afaceri vrea să-și ”scoată banii” de pe urma calificării echipei în Europa League.



”Dacă nu e Champions League... la mine nu există Europa și Conference, vreau Champions! Nu e aia, atunci una dintre alea două, să scot banii”, a spus Gigi Becali.

