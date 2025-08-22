Fatih Karagumruk, nou-promovată în prima ligă din Turcia, l-a ofertat pe internaționalul român, iar acesta și-a acordul pentru a juca în campionatul în care tatăl său a scris istorie.



Ianis Hagi, acord pentru transferul în Turcia!



Potrivit Fanatik.com.tr, Hagi Jr. a bătut deja palma cu oficialii lui Karagumruk, urmând să încaseze un salariu de un milion de euro pe sezon la noua sa echipă.



Internaționalul român a așteptat o ofertă din Europa de Vest. S-a zvonit că ar fi pe radarul germanilor de la Borussia Monchengladbach, dar în cele din urmă a ales să se transfere în Turcia.



Fatih Karagumruk nu a avut parte de cel mai strălucit debut de sezon în campionatul Turciei. A fost învinsă de campioana Galatasaray în deplasare, scor 3-0.



În această vară, Ianis Hagi a mai fost la un pas de Legia Varșovia, doar că negocierile au căzut după ce fiul ”Regelui” ar fi cerut bani prea mulți, care nu ar fi putut fi acoperiți de polonezi. La Legia, Ianis putea colabora cu Edward Iordănescu.



Cifrele lui Ianis Hagi:

