FOTO Universitatea Craiova, în urna a șasea din Conference League! Cu cine pot juca oltenii în faza principală

Universitatea Craiova, &icirc;n urna a șasea din Conference League! Cu cine pot juca oltenii &icirc;n faza principală Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova a făcut un pas mare spre calificarea în faza principală din Conference League, după victoria de la Istanbul contra lui Bașakșehir, scor 2-1, în prima manșă din play-off.

TAGS:
Universitatea CraiovaConference League
Din articol

Universitatea Craiova va juca returul cu Bașakșehir joi, de la ora 20:30, pe Stadionul "Ion Oblemenco". În cazul în care nu pierd, oltenii se vor califica în faza principală din Conference League și ar avea asigurate șase meciuri în această toamnă.

Universitatea Craiova, în urna a șasea din Conference League! Cu cine pot juca oltenii în faza principală

În faza principală din Conference League vor participa 36 de cluburi. Primele 8 clasate se califică direct în optimile de finală, locurile 9-24 vor disputa un play-off pentru optimi, iar locurile 25-36 sunt eliminate din competițiile europene.

Tragerea la sorți pentru faza principală din Conference League este programată vineri, 29 august, de la ora 14:00 (ora României), la Monaco. Cele 36 de cluburi calificate vor fi împărțite în 6 urne valorice, iar fiecare echipă va avea șase adversare, câte una din fiecare urnă. Vor fi trei meciuri acasă și trei în deplasare. 

Conform estimărilor făcute de Football Meets Data pe baza echipelor deja calificate și a rezultatelor din play-off de până acum, Universitatea Craiova, cu un coeficient de doar 6.500, ar urma să fie repartizată în ultima urnă valorică, a șasea.

  • Cum ar putea arăta o variantă foarte complicată pentru Universitatea Craiova: Fiorentina (Italia), Crystal Palace (Anglia), Beșiktaș (Turcia), AEK Atena (Grecia), Rakow (Polonia), Hacken (Suedia)
  • Cum ar putea arăta o variantă accesibilă pentru Universitatea Craiova: Slovan Bratislava (Slovacia), Shamrock Rovers (Irlanda), Zrinjski (Bosnia și Herțegovina), Drita (Kosovo), Shkendija (Macedonia de Nord), Hamrun Spartans (Malta)

Cum ar putea arăta urnele pentru faza principală din Conference League

Când se joacă meciurile din faza principală Conference League

  • Etapa 1: 2 octombrie
  • Etapa 2: 23 octombrie
  • Etapa 3: 6 noiembrie
  • Etapa 4: 27 noiembrie
  • Etapa 5: 11 decembrie
  • Etapa 6: 18 decembrie
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat înainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă
Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;nainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă
ULTIMELE STIRI
Maghiarii au descris &icirc;n șase cuvinte umilința trăită de CFR Cluj &icirc;n Suedia
Maghiarii au descris în șase cuvinte umilința trăită de CFR Cluj în Suedia
L-am rugat! Lucescu dezvăluie intervenția personală pentru Ianis Hagi și planul de urgență pregătit cu Dan Șucu
"L-am rugat!" Lucescu dezvăluie intervenția personală pentru Ianis Hagi și planul de urgență pregătit cu Dan Șucu
UTA Arad - Unirea Slobozia, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00! Adrian Mihalcea &icirc;și &icirc;nt&acirc;lnește fosta echipă
UTA Arad - Unirea Slobozia, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00! Adrian Mihalcea își întâlnește fosta echipă
West Ham &ndash; Chelsea, &icirc;n direct pe VOYO de la 22:00! Derby londonez &icirc;n Premier League
West Ham – Chelsea, în direct pe VOYO de la 22:00! Derby londonez în Premier League
PSG - Angers se vede pe VOYO, de la 21:45 | &rdquo;Parc des Princes&rdquo;, gata de un duel de foc
PSG - Angers se vede pe VOYO, de la 21:45 | ”Parc des Princes”, gata de un duel de foc
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Daniel B&icirc;rligea cere intervenția UEFA după Aberdeen &ndash; FCSB: &rdquo;Să facă o anchetă, ceva!&rdquo;

Daniel Bîrligea cere intervenția UEFA după Aberdeen – FCSB: ”Să facă o anchetă, ceva!”

Reacția lui Neluțu Varga după Hacken - CFR Cluj 7-2. Ce a spus despre demisia lui Dan Petrescu

Reacția lui Neluțu Varga după Hacken - CFR Cluj 7-2. Ce a spus despre demisia lui Dan Petrescu

Aberdeen - FCSB 2-2 a fost pe VOYO | Echipa calificată &icirc;n Europa League se decide la București

Aberdeen - FCSB 2-2 a fost pe VOYO | Echipa calificată în Europa League se decide la București

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Gigi Becali a numit MVP-ul din Aberdeen - FCSB: De departe numărul 1! Cel mai bun meci de c&acirc;nd e la noi

Gigi Becali a numit MVP-ul din Aberdeen - FCSB: "De departe numărul 1! Cel mai bun meci de când e la noi"

Ce a spus antrenorul lui Aberdeen după remiza smulsă &icirc;n ultimul minut cu FCSB

Ce a spus antrenorul lui Aberdeen după remiza smulsă în ultimul minut cu FCSB

CITESTE SI
Zelenski: &bdquo;Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei&rdquo;. Rușii au lovit o fabrică americană

stirileprotv Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Cum vor fi &icirc;ncasați banii din conturile de pensii private. Limita p&acirc;nă la care vom putea primi &icirc;ntreaga sumă deodată

stirileprotv Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!