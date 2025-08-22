Universitatea Craiova va juca returul cu Bașakșehir joi, de la ora 20:30, pe Stadionul "Ion Oblemenco". În cazul în care nu pierd, oltenii se vor califica în faza principală din Conference League și ar avea asigurate șase meciuri în această toamnă.

Universitatea Craiova, în urna a șasea din Conference League! Cu cine pot juca oltenii în faza principală



În faza principală din Conference League vor participa 36 de cluburi. Primele 8 clasate se califică direct în optimile de finală, locurile 9-24 vor disputa un play-off pentru optimi, iar locurile 25-36 sunt eliminate din competițiile europene.



Tragerea la sorți pentru faza principală din Conference League este programată vineri, 29 august, de la ora 14:00 (ora României), la Monaco. Cele 36 de cluburi calificate vor fi împărțite în 6 urne valorice, iar fiecare echipă va avea șase adversare, câte una din fiecare urnă. Vor fi trei meciuri acasă și trei în deplasare.



Conform estimărilor făcute de Football Meets Data pe baza echipelor deja calificate și a rezultatelor din play-off de până acum, Universitatea Craiova, cu un coeficient de doar 6.500, ar urma să fie repartizată în ultima urnă valorică, a șasea.



Cum ar putea arăta o variantă foarte complicată pentru Universitatea Craiova: Fiorentina (Italia), Crystal Palace (Anglia), Beșiktaș (Turcia), AEK Atena (Grecia), Rakow (Polonia), Hacken (Suedia)

Cum ar putea arăta o variantă accesibilă pentru Universitatea Craiova: Slovan Bratislava (Slovacia), Shamrock Rovers (Irlanda), Zrinjski (Bosnia și Herțegovina), Drita (Kosovo), Shkendija (Macedonia de Nord), Hamrun Spartans (Malta)

Cum ar putea arăta urnele pentru faza principală din Conference League

