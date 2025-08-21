PSG - Angers se vede pe VOYO vineri seară, de la 21:45 | Meci tare în Ligue 1



Paris Saint-Germain primește vizita lui Angers vineri seară, de la ora 21:45, pe ”Parc des Princes”, în a doua etapă din primul eșalon al Franței. Partida va fi în direct pe VOYO, dar și în format LIVE BLOG pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

PSG a debutat cu dreptul în noul sezon. Împotriva lui Nantes, în prima etapă, echipa pregătită de Luis Enrique a câștigat cu 1-0 în deplasare, pe ”Stade de la Beaujoire”.



Angers s-a impus și ea în prima rundă din Franța. Echipa care a terminat pe 14 în stagiunea precedentă s-a impus cu 1-0 pe ”Stade Raymond-Kopa” în fața lui FC Paris.



Ligue 1, în premieră pe VOYO!



Promisiunea VOYO este clară: transmisiuni de calitate, comentarii profesioniste și acces la fiecare etapă integral.



Pentru microbiștii români, Ligue 1 nu înseamnă doar PSG sau Monaco, ci și amintiri legate de fotbaliști și antrenori români care au scris istorie în Hexagon.



De la Laszlo Boloni, care a descoperit jucători precum Varane și Petr Cech, la Viorel Moldovan, campion al Franței cu Nantes, fotbalul românesc are o legătură aparte cu Ligue 1.

