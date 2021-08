INTERVIU | Irina Spîrlea: "Simona mai poate câștiga un titlu de Grand Slam!" Ce spune de Sorana, viitorul Serenei și surpriza Emma Răducanu plus pe cine vede dominând tenisul feminin

A doua parte a interviului cu Irina Spîrlea, fost număr 7 WTA, semifinalistă la US Open.

Stabilită în Roma, Irina Spîrlea vorbește în a doua parte a interviului pentru www.sport.ro despre inconstanța jucătoarelor din tenisul feminin de azi, dar și despre jucătoarele din România pe care le urmărește, dar le-a și antrenat în perioada în care conducea selecționata de Fed Cup a României.

de Andru NENCIU

Irina, e US Open cel mai apropiat turneu major de sufletul tău?

Nu, de ce?

Pentru că ai ajuns în semifinale.

Nu, cel mai mult dintre turneele de Grand Slam îmi plăcea Australian Open.

De ce?

Ca organizare, ca tot!

Atunci spune-mi un singur lucru care nu-ți plăcea la Australian Open.

Poate că era la 20 de ore de zbor.

Bănuiesc că aveai cărți, reviste, ziare la tine.

În avion mai citeam, chiar și mai terminam o carte și o începeam pe a doua. Pe vremea mea nu puteai sa-ți alegi filmul, atunci îți puneau un film în tot avionul și după îl vedeai iar și iar. Acum poți să vezi și 10 filme, ai și internetul, sigur nu te mai pui să citești.

Ai mai rămas cu prietene din acea vreme?

Cum multe din ele da, de ziua fiecăreia ne facem urări, în perioada de lockdown am făcut un grup pe WhattsApp... Italiencele, argentiniencele... Au băgat și câteva fete din alte țări și am rămas în acel grup, ne mai auzim, pe multe nu le văzusem de câțiva ani și ne-am reagăsit, cu altele ținusem legătura. Cam știm ce face fiecare.

"Lui tata i se ridica pulsul la 200 dacă stătea lângă teren când jucam eu"

Tatăl tău, Dumitru Spîrlea, îmi povestea acum mulți ani că la meciurile tale nu putea să stea în arenă când tu jucai. Din cauza emoțiilor. Te ajuta sau nu alegerea părintelui tău?

Pentru mine era foarte bine, când venea acolo simțeam o tensiune suplimentară. Când venea la turnee, în timpul partidelor mele el se ducea prin mall-uri sau se plimba în jurul arenelor, iar apoi mă aștepta la finalul meciului, în complex sau în hotel. Era mai bine și pentru mine, și pentru el. Pulsul i se ridica la 200 și dacă stătea lângă teren, nu-i făcea bine la inimă, era mai bine pentru el. Mama reușea sa sufere în liniște și pace. E o suferință, vrei nu vrei, oricat ai vrea să fii nonșalant, nu se poate. Dar mama reușea să aibă o mască dătătoare de aer pozitiv și-mi transmitea liniște.

Tu ce ai face la un meci al fetei tale, Francesca?

Nu știu... Reușesc... Emoțiile știu să mi le comtrolez. Dar dacă ar fi să-mi spună că spună că mă vede agitată, aș alege ceea ce e mai bine pentru ea.

Ai părăsi tribuna.

Da, aș respecta ceea ce mi se cere. Dacă ar veni și mi-ar spune că mă vede în tensiune, e normal să plec. Poate mi-ar părea rău. Dar pentru bine copilului meu, mi-aș camufla trăirile, să nu se citească nimic pe chipul meu pentru că mi-ar face placere chiar și să sufăr în liniște pentru Francesca, pentru Tomasso.

"La multe meciuri din tenisul feminin de azi mă uit și mă întreb: care e ideea de joc a acelei jucătoare!?"

Acum avem US Open, cu ce ai rămas după Roland Garros și Wimbledon?

M-am uitat la tenis, la Roland Garros, la Wimbledon, mai ales că a fost și Berrettini protagonist la Londra, s-a reflectat foarte mult aici, în Italia, performanța lui. (n.r.: finalist la Wimbledon, 7-6, 4-6, 4-6, 3-6 cu Novak Djokovic. Italianul în vârstă de 25 de ani e pe locul 8 ATP). M-am uitat mai mult la meciurile băieților, la partidele fetelor după câteva schimburi de mingi îmi zic 'OK, gata, am înțeles cum e'. Nu e același joc ca înainte, jocul e mai iute, n-au timp să facă ceea ce făceam noi... Multe meciuri sunt frumoase, dar la altele de multe ori mă uit și îmi zic: 'Care e ideea de joc?'

Vrei să zici că încerci să remarci un plan de joc, ceva special

De multe ori mă uit și încerc să văd care e ideea de joc, o strategie, ce ar vrea să facă!? E deformație profesională! Anii petrecuți pe teren mă fac să mă uit cu atenție la ce vrea să facă jucătoarea X sau Y.

Și ce vezi în tenisul feminin de azi?

În anumite situații... Nicio strategie! Când văd că nu există vreo idee de joc, mă plictisesc și schimb canalul! Dar urmăresc, am văzut că Simona a fost accidentată, n-a jucat, pe ea o urmăresc, sunt mândră de ea. Și pe celelalte fete, mă bucur când le văd în meciuri.

"Simona mai poate câștiga un titlu de Grand Slam, ba chiar două!"

Ilie Năstase insistă pe ideea că Simona Halep trebuie să nu se mai gândească la locul 1 WTA, ci la cucerirea unor titluri de Grand Slam. Tu de ce parte te poziționezi?

La cum e situația acum în tenisul feminin, eu cred că Simona mai poate câștiga un titlu de Grand Slam, ba chiar două! Are toate calitățile necesare pentru a avea un parcurs cât mai lung, chiar și acum, la US Open.

În 2014, îmi spuneai că ea și Sorana ar putea intra în Top 10. Simona a intrat, ba chiar a fost lider mondial. Sorana nu a mai pătruns în Top 10.

Simona a avut un progres enorm, ceea ce a făcut ea e enorm pentru tenis și pentru tot sportul românesc. Ce poți să zic? Chapeau! Sorana a făcut acum rezultatele bune, la 30 de ani. A jucat bine anul ăsta și la Wimbledon. Meciul Soranei cu Azarenka, la Wimbledon, l-am urmărit, m-a prins, n-am mai schimbat canalul. A jucat foarte bine, a citit-o pe Azarenka. Se vedea ce vrea să facă, se vedea că are un plan pe care-l poate duce la capăt, iar ceea ce și-a pus în minte chiar a reușit. De multe ori vrei sa acționezi într-un fel pe terenul de tenis, dar pur și simplu nu reușești. Soranei i-a intrat totul în acel meci cu Azarenka.

Cîrstea a învins-o în acest an la Wimbledon pe Azarenka, în turul al doilea, scor 7-6(5), 3-6, 6-4. A fost superioară la capitolul erori neforțate (22 față de 30) și a avut un procentaj foarte bun al punctelor câștigate la fileu, 71 %. După meciul excelent împotriva bielorusei, Sorana a fost eliminată în turul al treilea, pe iarba de la All England Club, de britanica de origine română, Emma Răducanu, scor 3-6, 5-7.

Explicația Irinei Spîrlea pentru revenirea Soranei Cîrstea

Sorana Cîrstea a câștigat primul ei turneu WTA în 2008 la Tashkent, apoi la o distanță de 13 ani, în Istanbul. Cum interpretezi acest arc în timp, de ce crezi că n-a reușit în acești 13 ani să mai cucerească un trofeu?

Când ai peste 30 de ani ești cu un picior spre retragere, ideea e că poate acum s-a distrat și mai mult, joacă tenisul cu o mai mare plăcere față de acum 13 ani, e mai dezinvoltă, mai relaxată. Cum interpretezi acest moment? În opinia mea, Sorana cred că a savurat momentul ei în circuit cu o mai multă liniște interioară și a jucat mai bine față de acum 13 ani și de asta a avut rezultatele ulterioare.

Tu te-ai retras la 26 de ani, dar crezi că o ajută mental pe o jucătoare de peste 30 de ani să câștige un trofeu la vârsta asta? Îi arată că parcursul ei în circuit poate fi încă unul concludent?

Mental contează, îți sporește încrederea în armele tale. La vârsta asta îți spui 'OK, joc, ce-o fi o fi...'. Fața de acum peste 10 ani când apăsa o presiune, mai ales că ea a început la Roland Garros când a ajuns în sferturi (n.r.: Cîrstea a ajuns până în sferturi la Openul parizian, în 2009, unde a fost eliminată de Samantha Stosur. Rezultatul de la RG 2009 rămâne performanța de vârf a Soranei la un turneu major). Nu e ușor cu presiunile pe care le ai după acel moment. De multe ori, unul din afară nu-și dă seama de presiunile care apasă pe umerii unui sportiv, care-l afectează mental. Ai văzut și acum cu Osaka.

"Simt că am greşit multe lucruri atunci", a spus Osaka, vineri, la o conferinţă de presă înainte de US Open. "Dar sunt şi tipul de persoană care trăieşte în momentul prezent şi care spune sau face ce simte. Nu cred neapărat că este un lucru rău. Sunt multe lucruri pe care am învăţat să le fac mai bine. Şi nu cred că acelaşi lucru se va întâmpla din nou. Nu ştiam atunci câte discuţii se vor isca", a explicat Naomi Osaka.

"Toți zic OK, dar dacă Osaka are presiune, ce să mai spună cel care stă de dimineața până seara la serviciu și câștigă 500 - 1.000 de euro pe lună!?"

Aș vrea să vorbim puțin despre Naomi Osaka. De ce are nevoie pentru a rezista psihic, de a nu mai cădea în depresie? A anunțat că la US Open nu se va mai retrage.

Osaka? Toți o critică, dar eu, sinceră să fiu, nu-mi permit pentru că din postura de fostă jucătoare știu ce înseamnă presiunea. Fiecare sportiv reacționează într-un anumit mod la diferitele presiuni exercitate de zeci de factori exteriori. Într-adevar, toți spun OK, dacă ea are presiune, atunci cel care se duce în fiecare zi la muncă și stă de dimineață până seara și ia 500-1.000 de euro pe lună, ce să mai spună!?

Au mai fost și alte jucătoare tinere care la vârsta ei aveau rezultate importante și nu cedau psihic. Și da, un om care câștigă mult mai puțin, cum zici tu, ar putea să gândească și din perspectiva asta.

Dacă privești din unghiul ăsta e normal că să zici că nu are dreptate. Dar din altă perspectivă, când te uiți la un jucător tânăr cum e ea - și toată oala de presiune ce fierbe în jurul ei după ce a câștigat patru titluri de Grand Slam -, poți intra într-o depresie în care nu te mai ajută banii câștigați, nu mai are vreo importanță premiul pe care l-ai câștigat la finele unui turneu, Poți să faci orice! Banul nu te mai ajută în momentul ăla!

Oamenii din jurul tău te ajută? Văd echipe întregi la unii jucători. Psihologul nu lipsește.

Depinde pe cine ai în jurul tău și cum reușești să te relaxezi, să te detașezi după ce ai ieșit de pe scenă. Dacă te uiți la Federer sau la alții, au aceiași oameni de ani de zile în jurul lor. Iar în momentul în care ai pe cineva de încredere cu tine și ambientul e perfect, atunci liniștea și pacea apar firesc în jurul tău.

Are și ea un staff numeros... Acum are 24 de ani, când își va găsi un echilibru.

La ea nu se vede treaba asta pentru că a mai schimbat câte un antrenor, depinde și de presiunile care vin din partea familiei, dnenreepinde și tu cum reacționezi la presiunea pe care singură o exerciți asupra ta, intervine la orice sportiv capacitatea de a răspunde pozitiv la autostresul pe care ți-l generezi. De multe ori îți pui singură tu presiune.

Cine ar putea să domine tenisul mondial? Spîrlea: "Aș alege-o pe Barty!"

O vezi să domine tenisul mondial cum a făcut-o Serena, de exemplu?

Dacă ar fi să-ți spun una? Aș alege-o pe Barty! Ca joc, acum tenisul feminin nu pot să-ți spun cine ar putea domina pentru că la un turneu de GS e una, la următorul e alta și tot așa, nu văd pe cineva care să domine autoritar. N-au o constanță, nu mai e cum era pe vremea noastră: primele erau primele! Îmi pare rău de ce spun, dar favoritele, pe vremea mea, confirmau la turneele majore. Când jucam eu, rar peerdeau la un turneu de Grand Slam! Să fi pierdut Steffi Graf la un prim tur...

"65 % tind să cred că Serena Williams va mai câștiga un turneu de Grand Slam"

Uite că Serena începe să piardă, nu mai poate juca la cel mai înalt nivel... Mai poate câștiga un turneu de Grans Slam?

Daca zic nu, poate să pară ca sunt rea. Sinceră să fiu, la ceea ce e în tenisul feminin azi orice e posibil. Nu aș zice un 'nu' sută la sută, sunt la 65 la sută se poate și restul 'nu se poate'. Dacă prinde o săptămână bună, se poate. Dar dacă nu...

Totul depinde de condiția fizică, dacă e sănătoasă. Nu e ușor la vârsta asta, vezi și la Federer... Ai o vârstă, fizicul nu mai e cum era la 20 de ani, dar după o vârstă te ajută mai mult creierul pentru că ai o altă maturitate, recuperezi 'gapul' cu maturitatea. Dar la băieți, cand ajugi la setul 5 și apoi trebuie să joci din nou, după două zile, oricât ai vrea să recuperezi, nu mai ai aceeași prospețime fizică.

Și totuși puține jucătoare o înving pe Serena.

Am văzut meciul Mihaelei Buzărnescu și pot să zic că s-a bătut singură. Dacă ar fi crezut în ea, că se poate și nu se uita că "O, Doamne, de partea cealaltă a fileului e Serena!", ar fi bătut-o. Serena joacă mujlt din experiență. OK, ai o legendă în fața ta, e normal, dar dacă Serena ar fi avut o mască și n-ar fi știut cine e, stai liniștit, ar fi bătut-o.

Serena Williams (39 de ani, 22 WTA), fostă adversară a Irinei (1-3 în meciurile directe), va împlini 40 de ani luna viitoare. Câștigătoarea a 23 de titluri de GS a anunțat că nu participă la US Open 2021. ”După sfaturile primite de la medici, am hotărât să mă retrag de la US Open, pentru a-i permite corpului meu să se refacă complet după problema legată de tendonul rupt. New York este unul dintre cele mai interesante oraşe din lume şi unul din locurile mele preferate unde joc”, a scris Serena, pe Instagram.

"Kournikova și-a fructificat cel mai bine imaginea"

Dintre jucatoarele pe care le-ai avut adversare, cine și-a fructificat cel mai bine imaginea? Serena, Kournikova, Serena?

Pe Șarapova n-am prins-o, era mică atunci când eu m-am retras. Anna Kournikova și-a valorificat-o cel mai bine, a știut cum să puncteze la capitolul imagine pe vremiuri și s-a menținut ca imagine până azi. Și Serena presupun că va rămâne în atenția tuturor. Ceea ce a făcut pentru tenis și tot ce a realizat din imaginea ea... E normal ca Serena și Venus să rămână în atenția publicului. Pe celelaltae nu prea le văd... O dată mai auzi de Steffi (n.r.: Graf), de Gabi (Sabatini)... Dar cea mai prezentă din generația mea e Kournikova.

Surpriza Emma Răducanu și o declarație care a încins spiritele: John McEnroe vs presa britanică

Pe final aș vrea să te întreb dacă ai văzut meciurile Emmei Raducanu de la Wimbledon?

N-am văzut-o în meciul cu Sorana Cîrstea, dar am văzut-o înainte, cu Marketa Vondrousova. Când a jucat cu Marketa, mi-am dat seama că știe să stea foarte bine în teren pentru o jucătoare care se află pe locul 338 WTA. Important pentru ea a fost că a putut să elimine tot acel stres pentru o jucătoare de 18 ani... Până la un moment dat... Cu asta încet-încet începi să te obișnuiești.

Emma Răducanu (18 ani) a fost forțată să se retragă de la Wimbledon, în setul doi al meciului cu Ajla Tomljanovic, din turul patru al Wimbledon, din cauza unor dificultăți de respirație. Legendarul John McEnroe a considerat că jucătoarea de origine română nu a mai putut continua meciul din cauza presiunii ivită în urma șirului de victorii. Americanul a spus imediat după meci că tot ceea ce s-a întâmplat în acea săptămână a copleșit-o pe Răducanu. Imediat, toată presa britanică l-a criticat dur.

”Îmi pare rău de Emma. E evident că a fost copleșită, dar e de înțeles. De altfel, noi am mai vorbit despre lucrurile acestea constant. Cât de mult pot suporta acești jucători? Te uiți la jucătorii longevivi din circuit și vezi că ei rezistă presiunii foarte bine. Ei reușesc să-și păstreze calmul, deci trebuie să-i apreciem. Sper ca Emma Răducanu să învețe din această experiență”, a spus John McEnroe, conform Daily Mail.

Toată presa britanică l-a ars pe rug pe McEnroe pentru că a încercat să găsească o explicație pentru retragerea Emmei.

Am vazut că l-au critivcat pentru McEnroe, el a trecut prin ce a trecut fetița asta, eu sincer nu cred că a spus ceva rău. În momentul când a pierdut pentru că Răducanu avut o presiune foarte amre, el a zis ce a gândti. I-au sărit în cap, dar sincer nu am intrepretat ca răutate ce a spus. A spus un adevăr! Nu e ușor să stăpânești situația de tensiune. Nimeni n-a spus ce a avut fetița, dar dacă tu te uiți la meci și vezi ce s-a întâmplat, e normal să spui ca are un atac de panică. Nu e ușor, una e când joci un concrus de 150.000 de dolari, alta e când joci pe Centralul de la Wimbledon.

L-ai cunoscut pe John McEnroe?

Daaaa! L-am cunoscut, am avut plăcerea să-l cunosc și să ma critice, să mă comenteze. Am auzit de multe ori comentariile, mai ales când a fost la US Open, nu eram una dintre favorite lui, dar acum e una dintre puținele dăți când îi dau dreptate în ceea ce a spus. Mie mi-a plăcut tot timpul de el ca jucători, ca nebunee, nu se discută, jos pălăria! L-am cunsoscut la US Open, îl vedeam e o icoană a tenisului.

O ultimă întrebare. La ce să ne așteptăm de la tenisul românesc după actuala generație?

Eu sper să vină din urmă cât mai mule jucătoare valoroase și să avem mereu sportive și sportivi la cel mai înalt nivel.