Când se joacă meciul Simona Halep - Camila Giorgi, în primul tur de la US Open. VIDEO de la antrenament

Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) o va întâlni în primul tur de la US Open pe italianca în vârstă de 29 de ani, Camila Giorgi (36 WTA).

Meciul e programat luni, în jurul orei 18:00 (ora României).

Eleva tandemului Darren Cahill - Daniel Dobre a traversat o perioadă dificilă în 2021, presărată cu accidentări care i-au dat peste cap programul stabilit.

S-a retras de la Mastersul de la Cincinnati, dar staff-ul său a reușit să o recupereze pentru a fi aptă la Flushing Meadows, turneu la care performanța sa de vârf datează din 2015, semifinale.

Dubla campioană de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019) s-a antrenat normal la New York, după accidentarea la mușchiul adductor, iar imaginile prezentate de TintaNews o arată pe constănțeanca în vârstă de 29 de ani într-o dispoziție de joc excelentă.

The great Simona Halep practices on the public courts adjacent to US Open. Local fans enjoyed seeing world-class players so close in action. Ready for the US Open? All roads lead to Flushing Meadows.