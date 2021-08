Roger Federer a dezvăluit ce planuri are după retragerea din tenis: ”Business, filantropie și să cânt la saxofon!”

Roger Federer și-a dezvăluit planurile de după încheierea carierei de tenis.

Roger Federer a împlinit în 8 august 40 de ani, dar înaintarea în vârstă a venit cu o veste foarte nefericită. Tenismenul elvețian a anunțat că va fi nevoit să treacă prin a treia operație la genunchi și va rata nu doar US Open-ul, ci tot ce a mai rămas din acest sezon.

Povestind pentru Schweizer Illustrierte cum a simțit schimbarea pragului de vârstă, Roger Federer le-a povestit că a petrecut a 40-a zi de naștere în Ibiza, alături de familie. ”Încă sunt profund mișcat atunci când oameni ca Pete Sampras, Bjorn Borg sau Stefan Edberg se gândesc la mine. Mi-am verificat telefonul și am văzut că toți mi-au scris și m-au felicitat. E aproape ireal pentru mine, ei au fost idolii mei când eram tânăr,” a declarat Roger Federer.

- Cum te simți acum, la 40 de ani?

- Ca la douăzeci și ceva de ani. Poate treizeci, maxim (râde)!





În legătură cu tranziția la noul prefix de vârstă, Roger Federer a fost întrebat dacă simte cât de scurtă e viața și nevoia de a se comporta în conformitate cu acest lucru. ”Nu aș spune asta în cazul meu. Știu de mult că totul se schimbă și că sunt multe lucruri pentru care merită să lupți în viață. Din fericire, Mirka a avut grijă să țină strânsă legătura cu oamenii apropiați atunci când eu eram prea obosit ori aglomerat cu tenisul.

Nu duc lipsă de rădăcini, totul e potrivit. Sunt unul dintre jucătorii din circuit care s-au străduit din greu în viața extra-sportivă. Nu am vrut niciodată doar să stau în cameră, să comand room service și să stau în fața televizorului la hotel. Nu mi-a lipsit asta,” a adăguat Federer.

Planurile lui Roger Federer după retragere



”Următorii ani vor fi încântători în ceea ce privește filantropia și business-ul, abia aștept asta. Mi-ar plăcea să învăț să cânt la un instrument. Am cântat la pian, iar acum mi-aș dori să învăț să cânt la saxofon. De asemenea, vreau să învăț să schiez în zăpadă adâncă, nu am putut să o fac niciodată, iar apoi m-am oprit din schiat când am avut mononucleoză. Aș vrea să mai încerc snowboarding și iubesc să fac scufundări în apă,” a precizat Roger Federer în același interviu.

