Novak Djokovic (Serbia, 38 de ani, 3 ATP), prezent în Italia pentru a asista la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), a afirmat că doreşte să-şi apere titlul olimpic cu ocazia JO 2028 de la Los Angeles. Informația a fost confirmată de publicația italiană Corriere della Serra.

Chiar dacă va avea 41 de ani, în momentul derulării Olimpiadei de vară din metropola californiană, care va debuta pe 14 iulie 2028, Nole este încrezător că îşi va putea apăra totuşi coroana cucerită în 2024, la Paris.

"Este foarte departe, da", a declarat câştigătorul a 24 de titluri de Mare Şlem într-un interviu acordat pentru Corriere TV. "În această etapă a vieţii şi carierei mele, (Olimpiada de la Los Angeles) este departe, dar evident că am dorinţa de a ajunge acolo", a adăugat sârbul, potrivit Agerpres.

Djokovic a asistat, vineri, pe stadionul San Siro din Milano, la ceremonia de deschidere a JO 2026, iar duminică seara a fost prezent în tribune la concursul de patinaj artistic pe echipe, împreună cu familia sa, aplaudând în picioare evoluţia spectaculoasă a americanului Ilia Malinin, care a condus "Team USA" la câştigarea medaliei de aur.

"Întotdeauna este minunat să fii în Italia. Italia este, evident, o ţară a sportului. Ne aşteptam la un spectacol şi l-am văzut. A fost prima mea participare la o ceremonie de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă şi a fost un sentiment minunat. Sunt foarte fericit că am avut această experienţă alături de familia mea", a mai spus Djokovic.