Djokovic, previziune incredibilă: „E jucătorul care va câștiga tot!“

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sârbul de 38 de ani, cel mai bun jucător de tenis al tuturor timpurilor, mizează pe un sportiv care să-i calce pe urme.

Novak Djokovic (Serbia, 38 de ani, 4 ATP) a prezis că Jannik Sinner (24 de ani), numărul 1 mondial, îi va urma exemplul şi va deveni al doilea jucător care câştigă toate turneele ATP Masters 1.000 din calendar, impunându-se la Roma în acest an.

"Va reuşi, asta e sigur, probabil chiar anul acesta, pentru că este foarte puternic, felul în care joacă este cu adevărat impresionant'', a declarat fostul număr 1 mondial, potrivit Agerpres.

"A câştiga aceste nouă turnee este dificil, pentru că se joacă pe suprafeţe diferite, în condiţii diferite, în sală, în aer liber. Jannik este un jucător complet, a demonstrat clar acest lucru în ultimii doi ani. Este numărul 1 mondial şi asta nu este o întâmplare", a insistat sârbul.

Jannik Sinner, liderul mondial în circuitul ATP, la ora actuală

  • Jannik sinner intrare sf uso 25
Sinner, în vârstă de 24 de ani, a câştigat ultimele cinci turnee ATP Masters 1.000 din calendar (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte Carlo şi Madrid anul acesta) şi are nevoie doar de Roma pentru a-şi completa colecţia de titluri la turneele de această categorie, cele mai importante după cele de Grand Slam.

Djokovic, deţinătorul recordului de titluri la turneele ATP Masters 1.000 (40), a recunoscut în timpul conferinţei de presă că "formatul Masters 1.000 de două săptămâni nu-i place".

"Îmi plăcea mai mult vechiul format, cu o săptămână pentru fiecare Masters 1.000 şi doar turneele de Mare Şlem pe parcursul a două săptămâni. Dar asta este, trebuie doar să te adaptezi, să accepţi", a spus el.

Djokovic revine pe teren după două luni

La revenirea sa în circuit, după aproape două luni de absenţă din cauza unei accidentări la umăr suferite la Indian Wells, Djokovic îl va înfrunta, vineri, pe croatul Dino Prizmic, locul 79 mondial, cu 18 ani mai tânăr decât el.

"Sunt bucuros să mă întorc, abia aştept să joc din nou. Mi-ar fi plăcut revin mai devreme, dar accidentarea m-a împiedicat să fac asta, a trebuit să am răbdare şi să-i dau timp corpului meu", a subliniat sârbul, de şase ori câştigător al turneului de la Roma, ultima dată în 2022.

"Pe această suprafaţă (n.r. - zgura), obiectivul final este Roland Garros, unde sper să joc cel mai bun tenis al meu", a conchis sârbul care ţinteşte din 2023 un al 25-lea titlu de Mare Şlem.

Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
Care Nadal, care Djokovic? Versiunea neobișnuită a tenismenului perfect, lansată de primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai
Federer și Nadal, retrași de mult, dar Djokovic încă învârte cuțitul în „rană.” Ce record uluitor a mai stabilit
Aston Villa - Nottingham Forest 0-0 și Freiburg - Braga 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Aflăm finala Europa League
Alexandru Bourceanu a spus clar: de ce a plecat Rădoi de la FCSB
Semifinalele Conference League se joacă ACUM: Rațiu, titular în Strasbourg - Rayo. Crystal Palace - Șahtior, pe muchie de cuțit
Un club din play-off, măcinat de arbitri: ”Toate ne-au costat!”
David Popovici a fost profesor de sport pentru copiii cu probleme de auz
Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

Mitică Dragomir propune antrenorul ideal la FCSB: „Becali plătește bine”

Generația chirurgiei estetice: cum arăta Aryna Sabalenka (1 WTA) în urmă cu cinci ani

Semifinalele Conference League se joacă ACUM: Rațiu, titular în Strasbourg - Rayo. Crystal Palace - Șahtior, pe muchie de cuțit
Alexandru Bourceanu a spus clar: de ce a plecat Rădoi de la FCSB
Un club din play-off, măcinat de arbitri: ”Toate ne-au costat!”
Aston Villa - Nottingham Forest 0-0 și Freiburg - Braga 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Aflăm finala Europa League
Noul BMW face valuri în online. Cum arată noul Seria 7 care i-a stârnit pe fanii auto: ”Mașina visurilor mele”
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Inepuizabilul Djokovic a făcut marele anunț: „Da. E adevărat!“
Djokovici, în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad la Atena
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


UFC Fight Night: Burns vs Malott


UFC 327: Prochazka vs Ulberg


UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


