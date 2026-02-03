GALERIE FOTO Djokovic, elogiu pentru Alcaraz, după finala din Australia. Spaniolul le-a trimis o replică „haterilor de serviciu”

Djokovic, elogiu pentru Alcaraz, după finala din Australia. Spaniolul le-a trimis o replică „haterilor de serviciu” Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, reacție neașteptat de călduroasă la adresa lui Carlos Alcaraz, după finala Australian Open 2026.

TAGS:
Novak DjokovicCarlos AlcarazAustralian Open 2026finala australian open
Din articol

Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP) a avut o reacție neașteptat de elaborată la succesul istoric semnat de adversarul său, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), în finala Openului Australian 2026.

Tenismenul din Belgrad a scris un elogiu la adresa jucătorului din Murcia, pe rețelele de socializare.

Djokovic, elogiu capitulard, după finala Australian Open 2026

„Bravo, Carlos, mic titan, tânăr vrăjitor din Oz. Un campion meritoriu, un talent uriaș, o persoană grozavă care face istorie.

Australia, simt atât de multă iubire față de tine. Nu există niciun alt loc mai frumos decât 'Slam-ul vesel.' Voi fi mereu recunoscător,” a fost mesajul redactat de cel mai titrat tenismen din istoria Openului de la Melbourne.

Novak Djokovic

  • Djokovic alcaraz fileu f ao 26
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Carlos Alcaraz, replică pentru critici: le-a demonstrat că poate și fără Ferrero

De partea opusă, Carlos Alcaraz s-a preocupat de „hateri”, în primă fază, după încheierea finalei Openului Austrailan.

Văzut cu obiectivul pentru sezonul 2026 îndeplinit încă din a 32-a zi a anului, Alcaraz a ținut să le răspundă criticilor care se îndoiau că va putea atinge performanțe mari fără fostul antrenor, Juan Carlos Ferrero.

„Țin minte că oamenii au spus că nu voi reuși, că voi pierde iar în sferturi.”

„Îmi amintesc de oamenii care mi-au spus că nu voi reuși, că voi veni aici și voi pierde în sferturi. Îmi amintesc de oamenii care nu au crezut în mine, dar nu am venit aici ca să le spun că sunt capabil; am venit aici nerăbdător să-mi demonstrez mie însumi că pot depăși orice provocare.

Este incredibil - la finalul fiecărui sezon spuneam mereu că obiectivul meu pentru anul următor este Australian Open. A fost nevoie de multă muncă, mult efort și multă dedicare,” a punctat Carlos Alcaraz pentru Eurosport Spania, imediat după marea victorie care l-a făcut cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem.

Până în ediția 2026, Carlos Alcaraz nu reușise să treacă de faza sferturilor de finală ale Openului Australian.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz serva ao 2026
×
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
ULTIMELE STIRI
Hermannstadt - Rapid, ora 20:30, LIVE TEXT. Giuleștenii vor revanșa pentru înfrângerea din tur
Hermannstadt - Rapid, ora 20:30, LIVE TEXT. Giuleștenii vor revanșa pentru înfrângerea din tur
Nou-promovata din Premier League a dat de pământ cu adversara și este la 5 puncte de locurile de Champions League!
Nou-promovata din Premier League a dat de pământ cu adversara și este la 5 puncte de locurile de Champions League!
Coman, decizia e luată: anunțul venit din Qatar arată ce urmează pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Coman, decizia e luată: anunțul venit din Qatar arată ce urmează pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Au tras concluzia despre Radu Drăgușin, la doi ani după ce a refuzat Bayern Munchen
Au tras concluzia despre Radu Drăgușin, la doi ani după ce a refuzat Bayern Munchen
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Se va alătura noilor săi coechipieri”
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Se va alătura noilor săi coechipieri”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"

Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Colegul lui Chivu, dat afară: „Mulțumim!“

Colegul lui Chivu, dat afară: „Mulțumim!“



Recomandarile redactiei
Coman, decizia e luată: anunțul venit din Qatar arată ce urmează pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Coman, decizia e luată: anunțul venit din Qatar arată ce urmează pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Au tras concluzia despre Radu Drăgușin, la doi ani după ce a refuzat Bayern Munchen
Au tras concluzia despre Radu Drăgușin, la doi ani după ce a refuzat Bayern Munchen
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Se va alătura noilor săi coechipieri”
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Se va alătura noilor săi coechipieri”
Nou-promovata din Premier League a dat de pământ cu adversara și este la 5 puncte de locurile de Champions League!
Nou-promovata din Premier League a dat de pământ cu adversara și este la 5 puncte de locurile de Champions League!
Ofertă astronomică pentru Edward Iordănescu: ar fi cel mai mare contract pe care l-a avut, ca antrenor!
Ofertă astronomică pentru Edward Iordănescu: ar fi cel mai mare contract pe care l-a avut, ca antrenor!
Alte subiecte de interes
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!