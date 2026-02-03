Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP) a avut o reacție neașteptat de elaborată la succesul istoric semnat de adversarul său, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), în finala Openului Australian 2026.
Tenismenul din Belgrad a scris un elogiu la adresa jucătorului din Murcia, pe rețelele de socializare.
Djokovic, elogiu capitulard, după finala Australian Open 2026
„Bravo, Carlos, mic titan, tânăr vrăjitor din Oz. Un campion meritoriu, un talent uriaș, o persoană grozavă care face istorie.
Australia, simt atât de multă iubire față de tine. Nu există niciun alt loc mai frumos decât 'Slam-ul vesel.' Voi fi mereu recunoscător,” a fost mesajul redactat de cel mai titrat tenismen din istoria Openului de la Melbourne.
Carlos Alcaraz, replică pentru critici: le-a demonstrat că poate și fără Ferrero
De partea opusă, Carlos Alcaraz s-a preocupat de „hateri”, în primă fază, după încheierea finalei Openului Austrailan.
Văzut cu obiectivul pentru sezonul 2026 îndeplinit încă din a 32-a zi a anului, Alcaraz a ținut să le răspundă criticilor care se îndoiau că va putea atinge performanțe mari fără fostul antrenor, Juan Carlos Ferrero.
„Țin minte că oamenii au spus că nu voi reuși, că voi pierde iar în sferturi.”
„Îmi amintesc de oamenii care mi-au spus că nu voi reuși, că voi veni aici și voi pierde în sferturi. Îmi amintesc de oamenii care nu au crezut în mine, dar nu am venit aici ca să le spun că sunt capabil; am venit aici nerăbdător să-mi demonstrez mie însumi că pot depăși orice provocare.
Este incredibil - la finalul fiecărui sezon spuneam mereu că obiectivul meu pentru anul următor este Australian Open. A fost nevoie de multă muncă, mult efort și multă dedicare,” a punctat Carlos Alcaraz pentru Eurosport Spania, imediat după marea victorie care l-a făcut cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem.
Până în ediția 2026, Carlos Alcaraz nu reușise să treacă de faza sferturilor de finală ale Openului Australian.