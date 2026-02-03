Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP) a avut o reacție neașteptat de elaborată la succesul istoric semnat de adversarul său, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), în finala Openului Australian 2026.

Tenismenul din Belgrad a scris un elogiu la adresa jucătorului din Murcia, pe rețelele de socializare.

Djokovic, elogiu capitulard, după finala Australian Open 2026

„Bravo, Carlos, mic titan, tânăr vrăjitor din Oz. Un campion meritoriu, un talent uriaș, o persoană grozavă care face istorie.

Australia, simt atât de multă iubire față de tine. Nu există niciun alt loc mai frumos decât 'Slam-ul vesel.' Voi fi mereu recunoscător,” a fost mesajul redactat de cel mai titrat tenismen din istoria Openului de la Melbourne.