Incepe Indian Wells | Programul romancelor, cand debuteaza Simona Halep si ce surpriza a avut inaintea turneului

Simona Halep isi cunoaste adversarele de pe jumatatea de tablou si urmeaza sa intre din turul 2.

Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

A mai ramas doar o zi pana cand vor incepe meciurile de pe tabloul feminin simplu de la Indian Wells. Cinci romance intra in joc: Halep, Cirstea, Niculescu, Begu si Buzarnescu.

Halep a castigat turneul in 2015, iar anul trecut a fost eliminata in turul al treilea de Kristina Mladenovic. Pe romanca o asteapta inca o lupta grea cu adversarele sale. Printre adversarele care ii pot iesi in cale Simonei pana in ultimul act pot aparea Garbine Muguruza, jucatoarea ceha Karolina Pliskova sau rusoaica Maria Sharapova.

Organizatorii turneului de la Indian Wells au declarat ca vor oferi un bonus de un milion de dolari jucatoarei sau jucatorului care va castiga competitia atat la simplu, cat si la dublu.

Pe langa Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu, Monica Niculescu si Mihaela Buzarescu vor juca si ele in partea inferioara a tabloului. Cirstea o va intalni chiar pe Monica Niculescu, iar Buzarnescu se va duela cu Jennifer Brady, cea care a jucat in optimi la Australian Open in 2017.

Irina Begu intra prima, Niculescu si Cirstea se lupta intre ele

Prima romanca care va debuta la Indian Wells 2018 este Irina Begu. Ea o va intalni pe sarboaica Alexandra Krunic, intr-un meci programat pe terenul 5, cu incepere de la miezul noptii.

Dupa Begu, la noapte vor mai juca Buzarnescu, Niculescu si Cirstea. Ultimele doua se vor intalni intr-un meci direct pentru calificarea in turul al doilea.

Halep joaca abia joi dimineata



Simona Halep va intra in cursa de la Indian Wells joi dimineata. Ea va debuta direct in turul al doilea, unde isi astepta inca adversara. Chinezoaica Duan si cehoaica Krystina Pliskova se lupta intr-un meci din turul 1. Castigatoarea va juca impotriva actualului numar 1 mondial

Simona Halep a fost rasfatata inca dinainte de intrarea sa in turul 2 de la Indian Wells



Unul din sponsorii romancei i-a daruit acesteia un cadou in valoare de 81.500 de euro. Cadoul a fost un Mercedes AMG C 63 S Cabriolet, modelul 2018, pe care campioana l-a postat pe contul sau de Instagram in semn de multumire.