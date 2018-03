Din vara, un nou "New Dinamo". Dinamo pierde aproape o echipa intreaga la finalul campionatului, inclusiv omul de Mondial si cel mai bun atacant

Dupa ce a ajuns la al 3-lea antrenor in actualul sezon, Dinamo se pregateste sa se desparta si de un numar mare de fotbalisti in vara lui 2018.

Printre fotbalistii care isi vor termina contractele sau imprumuturile la formatia "ros-alba" se numara jucatori de baza in acest moment - Jaime Penedo (final de contract), Adam Nemec (final de contract), Gabriel Torje (imprumutat de la Akhmat Grozny), Luka Maric (final de contract), Jose Romera (final de contract) si Aitor Monroy (final de contract), dar si obisnuiti ai lotului dinamovist, precum Laurentiu Branescu (imprumutat de la Juventus Torino), Constantin Nica (imprumutat de la Atalanta) si Maxi Oliva (imprumutat la ACS Poli Timisoara pana in vara, cand ii expira contractul).



Tot in vara, la Dinamo se vor intoarce mai multi juniori pe care clubul i-a imprumutat la alte formatii din Liga a 2-a si Liga a 3-a, dupa ce conducerea a hotarat sa desfiinteze echipa secunda a clubului la inceputul acestui sezon. La reunirea lotului pot fi prezenti portarii Iustin Popescu (Chindia) si Mihai Esanu (FC Balotesti), fundasii Denis Ciubotariu (Chindia), Constantin Dima (Sepsi), Sebastian Bucur (Stiinta Miroslava), Claudiu Saftescu (ACS Clinceni), Mihai Codreanu (CS Balotesti) si Roberto Anghel (SC Popesti-Leordeni), mijlocasii Patrick Petre (Sepsi), Raul Negotei (Metaloglobus), Laurentiu Manole (Gaz Metan Medias), Vladut Vlad (Metaloglobus), Andrei Tarcoveanu (Gaz Metan Medias) si Mihnea Vlad (Otelul Galati), plus atacantii Mihai Neicutescu (Chindia), Silviu Oprescu (FCM Alexandria) si Cezar Trandafirescu (FC Voluntari)



In plus, de la juniori pot fi chemati la echipa de seniori Simone Dobre, Liviu Gheorghe, Ion Gheorghe, Ricardo Grigore, Robert Longher si alti jucatori U19 care au jucat in acest sezon in UEFA Youth League.



CUM POATE ARATA PRIMUL "11" AL LUI DINAMO DIN VARA

Iustin Popescu - Sergiu Hanca (Denis Ciubotariu), Giorgos Katsikas, Mihai Popescu (Constantin Dima), Vlad Olteanu - May Mahlangu, Antun Palic (Andrei Tarcoveanu) - Ivan Pesic (Patrick Petre), Dan Nistor, Diogo Salomao - Robert Moldoveanu (Daniel Popa)