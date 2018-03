Incident incredibil in Grecia! Ultrasii lui PAOK au luat-o razna dupa decizia comisiilor si au intrat in sediul TELEVIZIUNII NATIONALE!

PAOK, echipa lui Razvan Lucescu, a fost pulverizata la comisii, dupa scandalul de la meciul cu Olympiakos.

PAOK poate pierde titlul. Echipa lui Razvan Lucescu a fost pulverizata de comisii in Grecia, pierzand cu 0-3 la masa verde meciul cu Olympiakos, dar primind si o penalizare de 3 puncte.

In urma sanctiunii, 40 de ultrasi ai lui PAOK, echipa recunoascuta pentru fanii sai fanatici, au patruns in studioul din Salonic al televiziunii ERT 3 si i-au inmanat unui prezentator un mesaj. Ei au vrut sa protesteze fata de decizia luata de organizatorii fotbalului elen.

In cele din urma, ultrasii au parasit sediul in liniste.

Televiziunea ERT 3 a dat ulterior un comunicat.

"Conducerea ERT 3 condamna cu fermitate invadarea sediului local de catre suporterii unei echipe in timpul unei emisiuni in direct. Ei s-au comportat intr-un mod profund antidemocratic, departe de spiritul sportiv", se arata in comunicat.

Fanii lui PAOK au dorit sa protesteze fata de ceea ce ei numesc "cel mai mare scandal sportiv din toate timpurile".

PAOK va juca urmatoarele doua meciuri de acasa cu portile inchise.