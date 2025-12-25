În prima parte a anului, Florin Niță a apărat constant la Damac și a fost titular inclusiv la echipa națională în duelul cu Bosnia și Herțegovina (0-1), din martie. În vară, portarul și-a încheiat contractul cu Damac, nu și-a găsit o altă echipă și a ratat și convocările sub tricolor.

Florin Niță exclude o revenire în Superliga: "Știu ceea ce pot și știu cine sunt"



La șase luni distanță, după ce s-a pregătit alături de antrenorul de portari Costică Dumitru, Florin Niță anunță că nu ia în calcul retragerea și va încerca să își găsească o echipă în iarnă. Nu în orice condiții, spune fostul goalkeeper de la Concordia Chiajna, FCSB și Sparta Praga, care exclude o revenire în fotbalul românesc.

"M-am antrenat în tot acest timp cu nea Costică Dumitru, căruia îi mulțumesc. Am tot așteptat să vină ceva în perioada trecută de transferuri, dar n-a fost să fie. Poate va fi de data aceasta.



Eu îmi doresc să fiu sănătos și să prind un contract, dar nu mi-aș dori, sincer vorbesc, să fac pasul înapoi. Prin pas înapoi mă refer la revenirea în România. Știu că este greu, dar nu imposibil. Știu ceea ce pot și știu cine sunt.



Nu m-am retras, dar vom vedea. Deocamdată nu am luat în calcul retragerea, dar imprevizibilul poate apărea. Nu îmi doresc lucrul ăsta, evident, dar vom vedea", a spus Florin Niță, într-un interviu pentru PRO TV.

Întrebat dacă în ultimele luni a fost căutat de echipe din Superliga, Niță a răspuns: "Da. Au fost echipe care m-au căutat. Le mulțumesc că s-au gândit la mine, dar la momentul respectiv am spus nu și cred că este mai bine pentru mine".

Niță, portarul titular al României la EURO 2024, și-a petrecut o mare parte a carierei la FCSB, în perioada 2013-2018. A cucerit două titluri de campion, o Cupă a României și două Cupe ale Ligii. În urmă cu aproape 8 ani era cumpărat de Sparta Praga, formație alături de care a cucerit o Cupă a Cehiei și la care a fost desemnat fotbalistul anului în 2021.

