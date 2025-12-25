Au rămas mască după ce au auzit salariul oferit de Gigi Becali: "O sumă de neimaginat"

Elias Charalambous, care înainte de sosirea la FCSB a mai fost principal doar la două echipe din Cipru, Ethinkos și Doxa, a încasat în prima parte a mandatului un salariu lunar de 5.000 de euro. Pe parcurs, veniturile sale au crescut considerabil în special datorită bonusurilor de performanță.

Presa din Cipru, uimită de sumele încasate de Elias Charalambous la FCSB



Gigi Becali a dezvăluit că performanțele europene i-au adus lui Charalambous un venit total anual de 500.000 de euro, sezonul trecut.



Presa din Cipru s-a declarat uimită de sumele încasate de Elias Charalambous în România: "O sumă de neimaginat. Charalambous este cu siguranță cel mai bine plătit antrenor cipriot, iar asta la o distanță uriașă!", a notat Cyprus Times.

Numit la FCSB în martie 2023, Charalambous se apropie de trei ani pe banca formației roș-albastre. Antrenorul cipriot a cucerit deja două titluri în Superliga, dar și două Supercupe ale României, performanțe le care se adaugă și calificarea în optimile de finală din Europa League, sezonul trecut.



În sezonul trecut, Elias Charalambous a devenit primul antrenor cipriot din istorie care s-a calificat în 16-imile unei competiții europene. S-a întâmplat în Europa League, unde FCSB a fost eliminată în optimile de finală de Lyon.

