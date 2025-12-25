Au rămas mască după ce au auzit salariul oferit de Gigi Becali: "O sumă de neimaginat"

Au rămas mască după ce au auzit salariul oferit de Gigi Becali: O sumă de neimaginat Superliga
Gigi Becali a dezvăluit recent sumele încasate de antrenorul lui FCSB, Elias Charalambous, de la sosirea cipriotului în România și până în prezent.

Elias Charalambous, care înainte de sosirea la FCSB a mai fost principal doar la două echipe din Cipru, Ethinkos și Doxa, a încasat în prima parte a mandatului un salariu lunar de 5.000 de euro. Pe parcurs, veniturile sale au crescut considerabil în special datorită bonusurilor de performanță.

Presa din Cipru, uimită de sumele încasate de Elias Charalambous la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că performanțele europene i-au adus lui Charalambous un venit total anual de 500.000 de euro, sezonul trecut. 

Presa din Cipru s-a declarat uimită de sumele încasate de Elias Charalambous în România: "O sumă de neimaginat. Charalambous este cu siguranță cel mai bine plătit antrenor cipriot, iar asta la o distanță uriașă!", a notat Cyprus Times.

Numit la FCSB în martie 2023, Charalambous se apropie de trei ani pe banca formației roș-albastre. Antrenorul cipriot a cucerit deja două titluri în Superliga, dar și două Supercupe ale României, performanțe le care se adaugă și calificarea în optimile de finală din Europa League, sezonul trecut.

În sezonul trecut, Elias Charalambous a devenit primul antrenor cipriot din istorie care s-a calificat în 16-imile unei competiții europene. S-a întâmplat în Europa League, unde FCSB a fost eliminată în optimile de finală de Lyon.

Gigi Becali crede că Elias Charalambous va ajunge în Arabia Saudită

În ciuda rezultatelor excelente de la FCSB, Elias Charalambous a fost adesea ironizat pentru faptul că acceptă ca primul 11 sau schimbările să îi fie impuse de finanțatorul echipei, Gigi Becali.

Chiar și așa, Becali susține că Charalambous nu este deranjat de comentariile negative la adresa sa. Mai mult, omul de afaceri anticipează că cipriotul va avea un viitor frumos, cel puțin din punct de vedere financiar.

"Oamenii trebuie să facă glume. D-aia sunt oameni, mai râdem. Asta trebuie să-l întrebați pe Charalambous, dar nici pe el nu-l deranjează. Știți de ce? În lumea asta, totul este despre bani.

Omul a venit cu salariu de 5.000 de euro pe lună. A luat 75.000 în primul an. După aia, anul trecut, a luat vreo 500.000. Anul ăsta, încă 500-600.000. Omul ia bani, îl interesează pe el ce zice lumea?

El ne va califica la anul în Liga Campionilor și vin arabii, care vor vedea ce a câștigat, dar și că e băiat bun. 'Ai văzut ce făcea Becali? Deci mai putem să ne băgăm și noi'. Îi vor da un milion în plus pentru că se pot băga. 

Vrei pe unul cu două calități sau cu una? El are două calități - e și antrenor super, și ascultător. Dacă e doar super și nu e ascultător, nu e în regulă", a spus Gigi Becali.

