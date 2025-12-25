După ce a oficiat finala Ligii Campionilor din acest an și a fost pus pe prima poziție pe lista FIFA pentru 2026, validată ieri de forul mondial, Kovacs recunoaște că anul 2025 a fost vârful profesional al carierei sale.



Totuși, viața de arbitru nu este lipsită de momente dificile. Întrebat cum gestionează presiunea și criticile inevitabile după o partidă cu greșeli, arbitrul a dezvăluit procesul intern pe care l-a dezvoltat în timp.



„Încerc, obiectiv, să analizez faza respectivă sau situațiile respective, să realizez de ce am făcut greșeala respectivă și din momentul respectiv după ce am realizat, încerc să găsesc o modalitate ca pe viitor să nu le mai comit și bineînțeles că nu este ok să te uiți în trecut și de aia încerc să uit fazele respective”, a spus Istvan Kovacs pentru Antena 3 CNN.



Ținta Mondială 2026



Centralul a ajuns la 900 de meciuri arbitrate, dar susține că a pierdut șirul numărătorii și că acum alta este prioritatea sa. Nu mai vânează cifre statistice, ci turnee finale, gândul său zburând direct către Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada.



„Nu m-am gândit la asta, sincer, am și uitat că... dumneavoastră mi-ați adus aminte acum, că am spus cândva că îmi doresc să ajung la 1000 de meciuri. De-a lungul anilor sau în ultimii ani, am uitat de această bornă. Îmi doresc să ajung la un turneu final, la Campionatul Mondial. Mai am câțiva ani de arbitrat. Primul țel este la Campionatul Mondial din 2026 și după aia vom vedea ce se va întâmpla. Până atunci trebuie să iau pas cu pas fiecare partidă, așa că următorul țel este următoarea delegare”, a mai spus Kovacs.



Referitor la stările prin care trece pe marile stadioane ale lumii, Kovacs susține că a ajuns la un nivel de maturitate care îi blochează emoțiile distructive în timpul celor 90 de minute, chiar și în fața a 80.000 de oameni.



„Emoții constructive pot fi, eventual, înaintea partidei, dar nu emoții copleșitoare sau ceva de genul. Fiecare arbitru își dorește să arbitreze bine și emoția respectivă, cea constructivă, este bine să fie acolo, pentru că te face să te conectezi la partidă... dar emoții în timpul jocului nu cred că mai există un arbitru care să aibă”, a susținut arbitrul român.



Istvan Kovacs a fost reconfirmat recent de FRF și FIFA ca lider al listei arbitrilor români pentru 2026. Vezi AICI lista completă a arbitrilor români aflați pe lista FIFA.

