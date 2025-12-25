Fostul selecționer a lucrat alături de Cristi Chivu la echipa națională, iar acum îi ține pumnii antrenorului la Inter. Pițurcă spune că nu ratează niciun meci al nerazzurrilor, dar și că discută constant cu tehnicianul de pe "Giuseppe Meazza".

Victor Pițurcă: "Jucătorii lui Inter țin la Chivu, îl iubesc"



Pițurcă a explicat și ce a sesizat în cele șase luni ale lui Chivu la Inter - apropierea jucătorilor față de antrenor.



"Am multe momente libere și îmi place să mă uit la fotbal. Văd meciuri din absolut toate campionatele, cam tot ce e pe la televizor.



Acum sunt alături de Cristi Chivu. E și la echipa mea preferată și am emoții tot timpul când joacă echipa lui Cristi. Nu îmi place când pierde, însă ăsta e fotbalul. Eu știu cu ce se mănâncă, așa că îi mai scriu câteodată: 'Gata, ești șef acum! Trebuie să ai grijă de băieți, de jucători ca să-și revină repede și să fie în cea mai bună formă'.



La Chivu nu a fost vorba numai de curaj. Cred că nimeni n-ar refuza o asemenea posibilitate (n.r - de a prelua Inter). El e familiarizat cu fotbalul din Italia, cu echipa lui de suflet, Inter. Îmi dau seama că n-a fost ușor pentru el, dar avea anumite atuuri și a trecut repede peste momentele inerente de emoție. A cunoscut echipa și a gestionat repede această situație.



Jucătorii țin la el, îl iubesc. Nu știu lucrurile astea de la el el, dar eu văd asta în meciuri. Vorbesc cu el prin mesaje. Când câștigă, îl felicit și așa mai departe", a spus Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV.