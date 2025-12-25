EXCLUSIV "Gata, ești șef acum!" Pițurcă dezvăluie ce mesaj i-a trimis lui Chivu: "Eu i-am zis de la început"

Victor Pițurcă (69 de ani) a dezvăluit că discută adesea cu Cristi Chivu (45), cel care a devenit antrenor la Inter în această vară.

Fostul selecționer a lucrat alături de Cristi Chivu la echipa națională, iar acum îi ține pumnii antrenorului la Inter. Pițurcă spune că nu ratează niciun meci al nerazzurrilor, dar și că discută constant cu tehnicianul de pe "Giuseppe Meazza".

Victor Pițurcă: "Jucătorii lui Inter țin la Chivu, îl iubesc"

Pițurcă a explicat și ce a sesizat în cele șase luni ale lui Chivu la Inter - apropierea jucătorilor față de antrenor.

"Am multe momente libere și îmi place să mă uit la fotbal. Văd meciuri din absolut toate campionatele, cam tot ce e pe la televizor. 

Acum sunt alături de Cristi Chivu. E și la echipa mea preferată și am emoții tot timpul când joacă echipa lui Cristi. Nu îmi place când pierde, însă ăsta e fotbalul. Eu știu cu ce se mănâncă, așa că îi mai scriu câteodată: 'Gata, ești șef acum! Trebuie să ai grijă de băieți, de jucători ca să-și revină repede și să fie în cea mai bună formă'.

La Chivu nu a fost vorba numai de curaj. Cred că nimeni n-ar refuza o asemenea posibilitate (n.r - de a prelua Inter). El e familiarizat cu fotbalul din Italia, cu echipa lui de suflet, Inter. Îmi dau seama că n-a fost ușor pentru el, dar avea anumite atuuri și a trecut repede peste momentele inerente de emoție. A cunoscut echipa și a gestionat repede această situație.

Jucătorii țin la el, îl iubesc. Nu știu lucrurile astea de la el el, dar eu văd asta în meciuri. Vorbesc cu el prin mesaje. Când câștigă, îl felicit și așa mai departe", a spus Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV.

Victor Pițurcă: "Chivu are nevoie de 3-4 jucători, i-am zis de la început"

După 15 etape, Inter este lider în Serie A, cu un punct peste AC Milan, se află în top 8 din Champions League, însă nerazzurrii au pierdut multe derby-uri în acest sezon. În opinia lui Victor Pițurcă, Cristi Chivu ar avea nevoie de cel puțin doi jucători de calitate în iarnă pentru a cuceri Scudetto.

"Chivu are nevoie de încă 3-4 jucători. Eu i-am spus de la început. Inter n-a făcut investiții mari în jucători. Ce a vrut el nu a putut să cumpere Inter. Se vede că mai e nevoie de jucători. Sunt unele meciuri importante pe care nu le-a câștigat și e clar că Inter are nevoie de câțiva jucători valoroși.

Poate în primăvara anului viitor o să merg la un meci al lui Inter. Sper din toată inima să câștige titlul. Are toate șansele, cu toate că fotbalul din Italia e extrem de dur, iar într-o perioadă mai nefastă poți pierde campionatul foarte rapid. Eu am încredere că Inter va cumpăra doi-trei jucători de valoare și va putea câștiga titlul fără probleme", a mai spus Pițurcă.

