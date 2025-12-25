Sunt sărbători cu un ochi la brad și altul la clasament în familia Șucu. Deși Rapid a avut un parcurs solid în acest sezon, terminând anul pe locul secund, cu 39 de puncte, la o singură lungime de Universitatea Craiova, nu e liniște în Giulești.



Diana Șucu, soția acționarului majoritar, implicat trup și suflet la echipă de aproape patru ani, a explicat că dorința de a aduce titlul în Giulești este mai arzătoare ca niciodată.



„Liniște, dragoste, e tot ce îmi doresc și evident să câștigăm campionatul. Probabil se mai roagă și altcineva să câștige campionatul, dar eu cred că rugăciunea mea e mai puternică decât a celorlalți”, a spus Diana Șucu, pentru PRO TV (SPORT.RO).



„Te saturi câteodată, nu te mai ține inima”



Fotbalul a acaparat complet viața familiei. Dan Șucu se împarte acum între Rapid și Genoa, iar tensiunea meciurilor se resimte puternic acasă. Diana Șucu a recunoscut că eșecurile echipei aduc o atmosferă apăsătoare, greu de gestionat chiar și după atâta timp.



„Când văd că este tristețe în casă dacă echipa nu joacă bine, sigur că sufăr alături de ei. Te saturi câteodată, nu te mai ține inima”, a mai zis aceasta.



Meniu tradițional și vacanță după titlu



Chiar dacă gândul stă la fotbal, masa de Crăciun rămâne un moment sacru. Diana Șucu a dezvăluit că de sărbători meniul este unul cât se poate de românesc.



„Eu sunt tradiționalistă: sarmalele, salata boeuf, cozonacul nu lipsesc niciodată”, a precizat soția finanțatorului din Giulești.



Planurile pentru 2026 sunt deja făcute și depind de performanța pe care o va izbuti sau nu echipa în partea a doua a sezonului. Familia Șucu, alături de cei doi băieți pasionați de fotbal, visează la o vară fierbinte: o petrecere de titlu în Giulești, urmată de o vacanță și, ideal, o deplasare în America pentru Cupa Mondială.



„Anul ăsta sper din toată inima să facem o vacanță în patru, după petrecerea de titlu. Mi-aș dori, Doamne ajută, ce bine ar fi pentru România să se califice la Mondial”, a încheiat Diana Șucu.

