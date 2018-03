PRIMUL ANTRENOR de pe lista seicilor pentru inlocuirea lui Unai Emery! Alte doua propuneri sunt cu adevarat surprinzatoare

PSG a fost eliminata din UEFA Champions League de Real Madrid, dupa doua infrangeri, 1-3 in tur si 1-2 in retur, pe Parc des Princes.

Milionarii Frantei au trait o noua dezamagire, a spus la final chiar presedintele Al Khelaifi. El a spus ca in vara, PSG se va intari si mai puternic. Acesta a mai zis ca "nu e momentul pentru schimbari, pentru ca toata lumea e suparata".

Totusi, presa din intreaga Europa vorbeste deja despre ce urmeaza pe Parc des Princes.

Mundo Deportivo noteaza ca seicii lui PSG sunt in mare parte hotarati asupra inlocuirii antrenorului la finalul sezonului. Ei ar putea opta pentru aducerea lui Luis Enrique in locul lui Emery!



Pe de alta parte, fostul international francez David Ginola l-a recomandat pe Arsene Wenger, spunand ca tehnicianul lui Arsenal este cel mai potrivit om pentru echipa pariziana.

Could PSG's Champions League exit be great news for the #WengerOut brigade?@TeamGinola says the #Arsenal boss would be PERFECT for the French giants should they sack Unai Emery!

