Finanțatorul FCSB-ului s-a arătat dispus să plătească 450.000 de euro pentru a-l aduce la echipa sa pe Kevin Ciubotaru, fundașul stânga de la Hermannstadt. Chiar dacă transferul părea să fi intrat în impas, se pare că acesta și-ar da acordul pentru o mutare la campioana României.



Suma de aproape jumătate de milion de euro reprezintă clauza de reziliere din contractul său cu Hermannstadt, pe care Becali era gata să o plătească fără probleme. Într-un interviu acordat în perioada Crăciunului, Kevin Ciubotaru a recunoscut că și-ar dori să joace pentru FCSB.



Kevin Ciubotaru i-a spus ”DA” lui FCSB!



Andre Duarte este singurul transfer reușit până acum de campioana României. Gigi Becali a anunțat deja că vor urma ”mișcări de trupe” în perioada de mercato din această iarnă, nemulțumit fiind de startul modest de sezon.



“Am vorbit acum două luni, bineînţeles că eu voiam să mă concentrez la meciurile lui Hermannstadt ca să nu am alte gânduri şi doar la aceste meciuri. Acum, în perioada asta de sărbători, vom discuta.



(n.r. – Ţi-ar plăcea sa joci la FCSB?) Da, este o echipă foarte bună, este campioana. Bineînţeles, cred că orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă. Cunosc jucători de la FCSB pentru că cu câţiva am fost la naţională şi pe Politic, îl ştiu foarte bine pe el”, a spus Ciubotaru, pentru AS.ro.



Kevin Ciubotaru a avut o ascensiune interesantă, fiind un produs al fotbalului vestic. După junioratul făcut în Italia și Austria (Rapid Viena, Admira), a trecut pe la Parma U19 și Rangers B, înainte de a ajunge la Sibiu în februarie 2023.



În sezonul actual, fundașul a strâns 20 de meciuri în tricoul lui Hermannstadt și a reușit două pase decisive, cota sa de piață fiind estimată la 150.000 de euro.

