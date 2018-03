Seicul lui PSG, suparat dupa o noua eliminare din UCL: a vorbit despre "momentul care a omorat meciul". Emery a reactionat diferit

PSG a fost eliminata din optimile UEFA Champions League de Real Madrid, dupa 2-5 la general.

PSG, echipa care a investit sute de milioane de euro in ultimii ani, a parasit UEFA Champions League inca din faza optimilor pentru al doilea an consecutiv. Parizienii au cedat cu 1-3 si 1-2 in fata detinatoarei trofeului, Real madrid.

La final, seicul Al Khelaifi, presedintele lui PSG, s-a declarat foarte dezamagit.

"Eliminarea...reactia unor jucatori...e o mare dezamagire pentru paris, pentru club, pentru jucatori si pentru fani. Nu suntem deloc fericiti, suntem foarte dezamagiti de rezultat", a spus el.



"Am dominat in prima parte, dar ne-a lipsit golul. Cu un gol, meciul s-ar fi schimbat, dar cartonasul rosu primit de Verratti a "omorat" meciul. Inaintea partidei, m-am uitat in ochii jucatorilor si toti erau pregatti. In prima repriza am fost mai buni, dar ei au avut mai multa experienta. E vorba de real Madrid...", adaugat acesta.

In final, el a vorbit despre ce urmeaza la PSG. Acesta a asigurat ca proiectul va continua.



"Vom munci, vom da mai mult pentru fani si pentru a imbunatati echipa. Nu e momentul pentru a vorbi despre schimbari, pentru ca toata lumea e suparata. Dar ne vom calma si ne vom gandi la schimbari! Suntem fericiti cu investitiile noastre, credem in jucatori, dar azi ne-am dezamagit fanii care au crezut in noi. Continuam proiectul, pentru ca Liga Campionilor nu o poti castiga de pe o zi pe alta", a conchis el.

Emery: "Dezamagit de eliminare, nu si de joc"

De cealalta parte, antrenorul Unai Emery a vorbit si el.

"Analiza pe care o fac dupa ambele meciuri imi spune ca ei meritau sa se califice in proportie de 60%, iar noi in proportie de 40%. Nu am profitat de acest 40%. La 1-1 in meciul tur trebuia sa stim sa facem diferenta, pentru ca era momentul potrivit. Cel mai important lucru este sa te asiguri ca nu primesti gol. Astazi av enti si eliminarea lui Verratti...



Au meritat calificarea. Sunt dezamagit ca am fost eliminat, dar nu si de modul in care s-a intamplat asta", a spus tehnicianul iberic.