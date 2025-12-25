Atacantul român nu a reușit să impresioneze la Eyupspor, acolo unde a fost împrumutat de Trabzonspor, dar nici la echipa sa nu se va întoarce.



Drăguș a ales unde ar vrea să evolueze. Vrea să rămână în Turcia și, cu toate că este dorit de mai multe echipe, prioritatea sa este de a se întoarce la Gaziantep, prima echipă din Turcia pentru care a evoluat și unde a fost adus de Marius Șumudică.



Denis Drăguș este gata de un transfer la Gaziantep



În această perioadă, există discuții avansate între Trabzonspor, clubul care îl deține pe Denis Drăguș, și Gaziantep, în privința unui transfer. Atacantul român și-a dat deja acordul, scrie Tekspor.net.



În acest sezon, Drăguș a evoluat în 12 partide pentru cei de la Eyupspor, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.



Ultimul gol al lui Drăguș, la echipa de club, datează din 6 aprilie, de când era la Trabzonspor! De atunci, au trecut 253 de zile! Și, cum un necaz nu vine singur, Drăguș tocmai a aflat și o veste proastă, care îl exclude din calculele selecționerului pentru barajul Turcia – România de la Istanbul (26 martie), primul pentru calificarea la Mondiale.

