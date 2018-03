Simona Halep intra in competitie alaturi de Irina Begu, in primul tur la dublu - Indian Wells.

Irina Begu si Simona Halep au pierdut dramatic in primul tur la dublu de la Indian Wells. Meciul a fost decis in super tie break, acolo unde romancele au condus cu 3-0. Adversarele au revenit incredibil si s-au impus cu 10-3!



SUPER TIE BREAK!

3-3 Mecil este echilibrat si in tie break! Romancele au condus cu 3-0, dar au fost egalate.



SETUL 2

- 6-1 SET Begu/Halep! Cele doua romance au aratat complet diferit, au inchis punctele rapid si au servit mai bine, iar acum forteaza victoria in super tie break!

- 5-1 Irina Begu serveste pentru SET!

- 4-0!! Un nou BREAK pentru romance, care au pus stapanire pe joc si se grabesc sa inchida setul al doilea.

- 3-0 Begu si Halep nu mai stau la discutii cu adversarele si isi demonstreaza in sfarsit superioritatea.

- 2-0 DAAA! Primul break pentru Halep si Begu in acest meci!

- 1-0 Romancele incep hotarate sa recupereze setul pierdut si isi castiga serviciul.



PRIMUL SET

- 6-3 SET! Begu si Halep pierd la 3 primul set, in urma unui joc mult mai bun al adversarelor.

- 5-3 Begu si Halep raman in primul set dupa un serviciu bun al Irinei. Adversarele servesc pentru set!

- 5-2 Irina Begu serveste pentru ramanerea in set.

- 4-2 Romancele salveaza punctul decisiv, dupa mingea de break a adversarelor.

- 4-1 Simona si Irina n-au reusit break-ul, iar acum primul set este in pericol!

- 1-3 PRIMUL BREAK al partidei!

- Melichar serveste bine, iar adversarele romancelor conduc cu 2-1.

- Serveste Halep, iar perechea din Romania castiga punctul la zero! 1-1

- Inceput echilibrat, dar adversarele isi castiga serviciul. 0-1



- Incepe meciul dintre Halep/Begu si Melichar/Peschke la Indian Wellls.

- Meciul romancelor incepe dupa ora 23:00!



- Simona si Irina se pregatesc pentru meciul programat de la 22:30.

"Find your obsession and make it your profession. You'll then never work a day in your life ????❤️????‍♂️????" Via Darren Cahill' s Instagram account. pic.twitter.com/WerFK1AqPI — SimonaHalepFanSpace (@LosHalepenos) March 8, 2018



Simona Halep si Irina Begu spera sa repete performanta de la Shenzen, cand au castigat competitia de dublu - primul trofeu cucerit impreuna.

Ele se dueleaza cu perechea Melichar/Peschke, jucatoare fara realizari prea mari in circuitul profesionist.

Halep se gandeste si la bonusul de 1 milion de dolari oferit de organizatorii de la Indian Wells pentru cine castiga atat la simplu cat si la dublu. E favorita principala in proba de simplu.

Inainte de a intra in competitie, Simona a anuntat ca si-a revenit atat fizic cat si psihic dupa finala de la Australian Open, pierduta in fata Carolinei Wozniacki.

Intrebata cat timp i-a luat sa treaca peste finala pierduta la Australian Open in fata danezei Caroline Wozniacki, Halep a ras: "Cate saptamani sunt de atunci? Nu, pot sa spun ca am depasit momentul. Cand ma voi mai confrunta cu un astfel de meci, voi sti cum sa gestionez un timeout medical la 4-3 in decisiv", aluzie la gestul facut de Wozniacki, care a intrerupt meciul intr-un moment important pentreu jucatoarea romanca, motivand dureri la unul dintre picioare.

"Invat sa fiu mai blanda cu mine, insa vreau sa raman o luptatoare, inca vreau sa devin furioasa pe teren, asta ma ajuta", a mai spus Simona.

Halep o scoate pe Begu la cumparaturi daca ia bonusul de 1 milion. "Am auzit, dar e greu sa te gandesti la el. As putea merge la shopping impreuna cu partenera mea, asa ca ar fi minunat daca s-ar si intampla" a spus Simona Halep despre bonusul urias.