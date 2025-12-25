La șapte luni de la ultimul meci oficial (1-2 cu Unirea Slobozia, partidă care a marcat retrogradarea lui Sepsi în Liga 2), Niczuly este aproape să se depsartă de echipa pentru care a evoluat din 2016.

Fostul căpitan al lui Sepsi a avut un scandal-monstru cu acționarul Laszlo Dioszegi în urmă cu câteva luni, motiv pentru care a fost tras pe ”linie moartă”. Acum, conducerea speră să găsească o soluție ca el să plece.

Roland Niczuly, în continuare la Sepsi: ”Poate găsește o echipă în iarnă”

Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi, a dezvăluit că Niczuly este în continuare la antrenamentele lui Ovidiu Burcă. Nu a evoluat, până acum, în nicio partidă din Liga 2, și ar putea să-și găsească o echipă la care să evolueze în a doua parte a sezonului.

„În mare, n-am ce să zic, doar că este la antrenamentele echipei, este în vestiarul nostru. Încă nu ne-am înțeles la bani cu el. Așteptăm iarna, poate găsește și el o echipă și atunci poate ne înțelegem să plece”, a spus Attila Hadnagy, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Niczuly a ajuns la Sepsi în 2016, de la U Cluj, iar de atunci a bifat 303 meciuri pentru echipa patronată de Laszlo Dioszegi. După retrogradarea în Liga 2, portarul titular al echipei din Sfântu Gheorghe a fost Bogdan Ungureanu (18 ani), împrumutat de la Rapid.

Sepsi OSK, locul doi în Liga 2

După un început mai greu de sezon, Sepsi a legat rezultatele pozitive și a ajuns pe locul doi în eșalonul secund. Echipa lui Ovidiu Burcă are 36 de puncte și este la șapte distanță de liderul autoritar Corvinul Hunedoara.

În 2026, Sepsi va mai disputa patru meciuri în sezonul regulat, după care va urma play-off-ul. CS Dinamo (deplasare), CSM Reșița (acasă), FC Bihor (deplasare) și ASA Târgu Mureș (acasă) sunt ultimele adversare ale covăsnenilor din cadrul sezonului regulat.

