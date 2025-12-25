Una dintre cele mai de succes perioade ale lui Nicolae Stanciu a fost cea de la Slavia Praga, din intervalul 2019-2022. Alături de formația din Cehia a cucerit două titluri, o Cupă și a evoluat în grupele UEFA Champions League.

Nicolae Stanciu: "Jindrich Trpisovsky, cel mai bun antrenor din cariera mea"



Antrenorul lui Nicolae Stanciu de la acea vreme a fost Jindrich Trpisovsky (49 de ani), cel care o conduce și în prezent pe Slavia Praga și care tocmai și-a prelungit contractul până în 2029.



Cu ocazia noului contract semnat de Trpisovsky cu Slavia, Nicolae Stanciu a ținut să îi transmită un mesaj tehnicianului care e din 2018 la echipă și care are deja 8 trofee în palmares: 4 titluri și 4 Cupe ale Cehiei.



"Nu pot să uit ce am trăit la Slavia, cred că a fost cea mai bună perioadă din viața mea. Antrenorul și cei din staff sunt niște oameni extraordinari. Jindrich Trpisovsky este cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată. El și staff-ul său m-au făcut să înțeleg mai bine fotbalul și să devin un jucător mai bun", a spus Stanciu, într-un clip postat de Slavia în care apar și alți foști jucători ai echipei.



112 meciuri a strâns Stanciu la Slavia Praga, toate sub comanda lui Jindrich Trpisovsky. Mijlocașul a marcat 26 de goluri și a oferit 28 de pase decisive



Laurențiu Reghecampf, Costel Gâlcă, Cosmin Contra, Rene Weiler, Pedro Morilla sau Mirel Rădoi sunt alți antrenori alături de care a lucrat Nicolae Stanciu pe parcursul carierei. La Genoa a început cu Patrick Vieira, iar acum este pregătit de Daniele De Rossi.

