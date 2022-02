Prietene la dublu, dușmane la simplu? Detaliul care confirmă relația cu sentimente mixte dintre Simona Halep și Gabriela Ruse

Cel mai intrigant duel dintre Simona Halep și Gabriela Ruse va avea loc în seara zilei de miercuri, 16 februarie în cadrul optimilor de finală ale întrecerii WTA 500 de la Dubai. Partida va începe în jurul orei 18:30, iar învingătoarea va juca în sferturi contra americancei Jessica Pegula (14 WTA) / tunisiencei Ons Jabeur (10 WTA).

Spre deosebire de precedentele întâlniri directe, când Simona Halep i-a lăsat doar 6 game-uri cumulat Gabrielei Ruse, sportiva cu statut de underdog vine pe un val de încredere prin care ar putea destabiliza jocul Simonei Halep.

Până în această săptămână, Gabriela Ruse nu a reușit să învingă niciodată o jucătoare din top 30 WTA.

