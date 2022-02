Palmares aproape impecabil: Simona Halep a ajuns la 17 victorii și un singur eșec împotriva româncelor în circuitul WTA

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Dubai, învingând-o pe colega sa din proba de dublu, Gabriela Ruse, scor 6-3, 6-2.

A fost a 17-a victorie obținută de Simona Halep în defavoarea unei jucătoare din România, palmaresul complet al Simonei Halep împotriva româncelor în WTA ajungând la un impresionant 17-1.

Sorana Cîrstea a învins-o în turul 2 al calificărilor competiției WTA de la Cincinnati, în 2010, scor 6-2, 6-4, dar pe tablourile principale ale întrecerilo WTA Simona Halep rămâne neînvinsă în duelurile cu jucătoarele din propria țară.

În ultimele 12 luni, Simona Halep a jucat patru meciuri de simplu împotriva unor jucătoare din România. La Transylvania Open din Cluj-Napoca, organizat în octombrie 2021, Simona Halep le-a lăsat doar 5 game-uri Gabrielei Ruse (6-1, 6-2) și Jaquelinei Cristian (6-1, 6-1), în vreme ce în 2022 a jucat deja de două ori contra Gabrielei Ruse.

A învins-o, scor 6-2, 6-1, respectiv 6-3, 6-2 în optimile de finală ale competițiilor WTA 250 Summer Set 1 și WTA 500 Dubai.

În penultima lună a anului precedent, Simona Halep ar fi trebuit să o înfrunte pe Jaqueline Cristian în semifinalele turneului WTA 250 de la Linz, dar s-a retras înaintea partidei, astfel că aceasta nu se aplică analizelor statistice.

Simona Halep o înfruntă pe Ons Jabeur (10 WTA) în sferturile turneului WTA 500 de la Dubai joi, 17 februarie, în jurul orei 17:00.

Ok, so I looked into it, and if you include Qualifications, Sori is the only Romanian to ever beat Simona at WTA level or Slams. It was all the way back in 2010, so hard for it to mean anything now. But super impressive nonetheless for Simo. https://t.co/isG0wV9PIL pic.twitter.com/kcBBeXDB5Q