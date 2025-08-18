Ianis Hagi, propus la un club din Anglia: „Ce ziceți?“

Ianis Hagi a trecut de la nivelul unui jucător promițător, aflat pe lista unui colos european, la cel al unui „șomer de lux“.

Sport.ro a evidențiat aici această transformare nefericită, care a avut deja o consecință aspura mijlocașului de 26 de ani: pierderea echipei naționale, după doi ani și jumătate.

Desigur, Ianis Hagi își va găsi, într-un final, un club. Dar faptul că, la două luni după plecarea de la Rangers, el e în căutări, în continuare, e o surpriză neplăcută. Mai ales că, în ultimele săptămânii, agenții săi au muncit pe rupte, în încercarea de a găsi o soluție pe placul mijlocașului român. Deocamdată însă, toate pistele încercate au „murit“.

Ianis Hagi, propus la Birmingham

Faptul că un fost jucător al lui Rangers e incapabil de a-și găsi echipă, când am trecut deja de jumătatea lunii august, e o surpriză și pentru cei care au ajuns să-l cunoască mai bine pe Ianis după perioada petrecută, la Glasgow.

În acest context, presa britanică a scris, în mod repetat, despre situația mijlocașului român, în ultimele săptămâni. Iar acum, numele lui Ianis Hagi a ajuns pe pagina suporterilor Birmingham, club care activează în Championship, competiție care echivalează cu liga a doua din Anglia.

Pagina „BCFC“ (n.r. – Birmingham City Football Club) tocmai a publicat o listă cu patru jucători liberi de contract, propuși pentru un transfer la gruparea din Anglia. Printre ei e și Ianis Hagi.

