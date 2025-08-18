Ianis Hagi, propus la un club din Anglia: „Ce ziceți?“

Ianis Hagi, propus la un club din Anglia: &bdquo;Ce ziceți?&ldquo; Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liber de contract, într-un moment în care mai toate campionatele europene au pornit deja la drum, mijlocașul român e într-o situație pe care n-a prevăzut-o nimeni, în momentul în care a plecat de la Rangers.

TAGS:
Ianis HagiBirmingham
Din articol

Ianis Hagi a trecut de la nivelul unui jucător promițător, aflat pe lista unui colos european, la cel al unui „șomer de lux“. 

Sport.ro a evidențiat aici această transformare nefericită, care a avut deja o consecință aspura mijlocașului de 26 de ani: pierderea echipei naționale, după doi ani și jumătate.

Desigur, Ianis Hagi își va găsi, într-un final, un club. Dar faptul că, la două luni după plecarea de la Rangers, el e în căutări, în continuare, e o surpriză neplăcută. Mai ales că, în ultimele săptămânii, agenții săi au muncit pe rupte, în încercarea de a găsi o soluție pe placul mijlocașului român. Deocamdată însă, toate pistele încercate au „murit“.

Ianis Hagi, propus la Birmingham

Faptul că un fost jucător al lui Rangers e incapabil de a-și găsi echipă, când am trecut deja de jumătatea lunii august, e o surpriză și pentru cei care au ajuns să-l cunoască mai bine pe Ianis după perioada petrecută, la Glasgow.

În acest context, presa britanică a scris, în mod repetat, despre situația mijlocașului român, în ultimele săptămâni. Iar acum, numele lui Ianis Hagi a ajuns pe pagina suporterilor Birmingham, club care activează în Championship, competiție care echivalează cu liga a doua din Anglia.

Pagina „BCFC“ (n.r. – Birmingham City Football Club) tocmai a publicat o listă cu patru jucători liberi de contract, propuși pentru un transfer la gruparea din Anglia. Printre ei e și Ianis Hagi.

Ce ziceți de ei? Ianis Hagi oferă opțiuni multiple pe flancuri și poate juca și în spatele vârfului“, au notat fanii lui Birmingham pe pagina lor. În comentarii însă, varianta Ianis Hagi n-a trezit foarte multe reacții pozitive, semn că suporterii își doresc un alt tip de jucător pentru campionatul dur al Angliei, la nivelul ligii secunde.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan dezvăluie ce i s-a zis la unele discuții: „Spune ce vor să audă, că după aia o mermelim noi”
Ilie Bolojan dezvăluie ce i s-a zis la unele discuții: &bdquo;Spune ce vor să audă, că după aia o mermelim noi&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;Ianis Hagi, la Genoa?&rdquo; Răspunsul lui Răzvan Raț
”Ianis Hagi, la Genoa?” Răspunsul lui Răzvan Raț
Ianis Hagi, presiunea devine sufocantă: detaliul care arată situația sa deosebit de gravă
Ianis Hagi, presiunea devine sufocantă: detaliul care arată situația sa deosebit de gravă
Adrian Ilie &icirc;l sfătuiește pe Ianis Hagi: &bdquo;Eu nu m-aș duce acolo&rdquo;
Adrian Ilie îl sfătuiește pe Ianis Hagi: „Eu nu m-aș duce acolo”
ULTIMELE STIRI
FRF a scos &icirc;n v&acirc;nzare biletele pentru meciul Rom&acirc;niei U21 cu Kosovo! Unde se va juca
FRF a scos în vânzare biletele pentru meciul României U21 cu Kosovo! Unde se va juca
Gigi Becali, gata să facă transferul de la rivala din Superliga?! &bdquo;Costă 6-7 milioane de euro&rdquo;
Gigi Becali, gata să facă transferul de la rivala din Superliga?! „Costă 6-7 milioane de euro”
Un jucător pleacă de la Barcelona și negociază deja cu altă echipă
Un jucător pleacă de la Barcelona și negociază deja cu altă echipă
Banner interzis la Rapid &ndash; FCSB: mesajul viza un om influent &icirc;n Rom&acirc;nia
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
E-MIL prezintă Pastila de Sport. FCSB &bdquo;tremură&ldquo;, Rapid a fost făcută praf, iar Ianis Hagi regretă șansa ratată
E-MIL prezintă Pastila de Sport. FCSB „tremură“, Rapid a fost făcută praf, iar Ianis Hagi regretă șansa ratată
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florinel Coman a mers la palat, dar Gigi Becali l-a trimis la plimbare: Să-și vadă de treaba lui!

Florinel Coman a mers la palat, dar Gigi Becali l-a trimis la plimbare: "Să-și vadă de treaba lui!"

Experimentul lui Becali la Rapid - FCSB, nereușit: Nu-l vom mai vedea

Experimentul lui Becali la Rapid - FCSB, nereușit: "Nu-l vom mai vedea"

Rapid - FCSB 2-2: derby fabulos pe Arena Națională cu un final demn de Oscar!

Rapid - FCSB 2-2: derby fabulos pe Arena Națională cu un final demn de Oscar!

Gigi Becali &icirc;și pune favoritul la zid după Rapid - FCSB: Ești prietenul meu, dar gata! Am dat ordin &icirc;n seara asta

Gigi Becali își pune favoritul la zid după Rapid - FCSB: "Ești prietenul meu, dar gata! Am dat ordin în seara asta"

Cine știa de regula asta? Gol anulat &icirc;n Premier League pentru un motiv rar

"Cine știa de regula asta?" Gol anulat în Premier League pentru un motiv rar

7.000.000&euro; pentru FCSB!

7.000.000€ pentru FCSB!

CITESTE SI
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;

stirileprotv Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!