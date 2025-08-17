După o repriză în care Rapid a avut o posesie mai bună și a fost mai prezentă în atac, însă fără șut pe spațiul porții lui Târnovanu, FCSB a condus cu 1-0. Mihai Lixandru a deschis scorul cu o lovitură de cap în minutul 7, după un corner executat de Octavian Popescu și o pasă a lui Siyabonga Ngezana.

Dennis Politic, înlocuit la pauza meciului Rapid - FCSB. Cristi Dulca: "Se vede că nu își are locul acolo"



Fără Bîrligea, menajat, și Alibec, accidentat, FCSB a apelat la improvizația Dennis Politic pentru centrul atacului, însă fostul dinamovist a arătat că nu se simte bine în poziția de număr 9, a spus fostul internațional Cristi Dulca, la pauza meciului.



"FCSB a fost mai pragmatică, mai incisivă. Au cei 6 jucători tehnici în față care pot face diferența în fazele unu contra unu. Se vede că au tehnică foarte bună.



La Politic se vede că nu își are locul acolo. Nu știu dacă a atins mingea de două-trei ori. Se vede clar că nu e postul lui și probabil nu-l vom mai vedea după pauză. Aștept ca Rapid să-și revină în a doua repriză, la fel cum a făcut în majoritatea meciurilor de până acum", a spus Cristi Dulca, la GSP Live.



Predicția lui Dulca s-a adeverit la pauza meciului. Dennis Politic a fost înlocuit cu Daniel Bîrligea.