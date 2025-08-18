Un jucător pleacă de la Barcelona și negociază deja cu altă echipă

Inaki Pena (26 de ani) a fost rezerva lui Wojciech Szczesny (35 de ani) în sezonul precedent la Barcelona, iar acum a ieșit definitiv din planurile lui Hansi Flick, având în vedere că gruparea blaugrana l-a transferat și pe Joan Garcia (24 de ani).



Inaki Pena poate ajunge la Barcelona



Pena vrea să se transfere la o echipă la care ar putea prinde mai multe minute, iar în această perioadă poartă negocieri cu o formație din Serie A.



Como îl dorește pe portarul Barcelonei. Negocierile sunt în curs pentru a găsit cea mai bună soluție pentru un acord de transfer, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe rețelele de socializare.

