Un jucător pleacă de la Barcelona și negociază deja cu altă echipă

Inaki Pena (26 de ani) a fost rezerva lui Wojciech Szczesny (35 de ani) în sezonul precedent la Barcelona, iar acum a ieșit definitiv din planurile lui Hansi Flick, având în vedere că gruparea blaugrana l-a transferat și pe Joan Garcia (24 de ani).
Inaki Pena poate ajunge la Barcelona
Pena vrea să se transfere la o echipă la care ar putea prinde mai multe minute, iar în această perioadă poartă negocieri cu o formație din Serie A.
Como îl dorește pe portarul Barcelonei. Negocierile sunt în curs pentru a găsit cea mai bună soluție pentru un acord de transfer, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe rețelele de socializare.
Cel mai probabil, italienii nu vor fi nevoiți să plătească o sumă uriașă pentru a pune mâna pe portarul crescut de Barcelona. Pena se află în ultimul an de contract.
În primul meci oficial din acest sezon, câștigat de Barcelona cu 3-0 pe terenul celor de la Mallorca, Joan Garcia a fost titular.
Hansi Flick, după 3-0 cu Mallorca: ”Nu mi-a plăcut meciul”
Hansi Flick şi-a criticat echipa pentru că nu a dat totul atunci când a fost în avantaj numeric: "Nu mi-a plăcut meciul. După un deficit de 2-0 şi două cartonaşe roşii, cred că echipa a jucat la 50%, iar asta nu mi-a plăcut.
Putem face mai mult. Trebuia să controlăm mingea şi jocul. Trebuie să marcăm. Este imposibil să joci la 50 sau 60% împotriva a nouă jucători. Trebuie să jucăm mai repede. Trebuie să îmbunătăţim anumite situaţii", a spus Flick.