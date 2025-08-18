Un jucător pleacă de la Barcelona și negociază deja cu altă echipă

Un jucător pleacă de la Barcelona și negociază deja cu altă echipă La Liga
Un jucător poate pleca de la Barcelona pe finalul acestei perioade de mercato.

Iñaki PeñaBarcelonaComo
Inaki Pena (26 de ani) a fost rezerva lui Wojciech Szczesny (35 de ani) în sezonul precedent la Barcelona, iar acum a ieșit definitiv din planurile lui Hansi Flick, având în vedere că gruparea blaugrana l-a transferat și pe Joan Garcia (24 de ani).

Inaki Pena poate ajunge la Barcelona

Pena vrea să se transfere la o echipă la care ar putea prinde mai multe minute, iar în această perioadă poartă negocieri cu o formație din Serie A.

Como îl dorește pe portarul Barcelonei. Negocierile sunt în curs pentru a găsit cea mai bună soluție pentru un acord de transfer, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe rețelele de socializare.

Cel mai probabil, italienii nu vor fi nevoiți să plătească o sumă uriașă pentru a pune mâna pe portarul crescut de Barcelona. Pena se află în ultimul an de contract.

În primul meci oficial din acest sezon, câștigat de Barcelona cu 3-0 pe terenul celor de la Mallorca, Joan Garcia a fost titular.

Hansi Flick, după 3-0 cu Mallorca: ”Nu mi-a plăcut meciul”

Hansi Flick şi-a criticat echipa pentru că nu a dat totul atunci când a fost în avantaj numeric: "Nu mi-a plăcut meciul. După un deficit de 2-0 şi două cartonaşe roşii, cred că echipa a jucat la 50%, iar asta nu mi-a plăcut. 

Putem face mai mult. Trebuia să controlăm mingea şi jocul. Trebuie să marcăm. Este imposibil să joci la 50 sau 60% împotriva a nouă jucători. Trebuie să jucăm mai repede. Trebuie să îmbunătăţim anumite situaţii", a spus Flick.

