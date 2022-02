Gabriela Ruse, revenire imposibilă în fața Paulei Badosa (5 WTA) la Dubai! Va juca cu Simona Halep în optimi

Gabriela Ruse a reușit neverosimilul în primul tur al competiției WTA 500 de la Dubai și a eliminat-o pe spanioloaica Paula Badosa (5 WTA), scor 6-3, 5-7, 6-4. Sportiva din România (59 WTA) a bifat astfel prima sa victorie împotriva unei jucătoare din top 10 mondial. Partida s-a încheiat după 2 ore și 28 de minute de joc.

Ruse nu învinsese până acum nicio jucătoare din top 30 WTA, dar succesul său confirmă că ascensiunea începută în 2021 - cu primul titlu WTA câștigat la Hamburg și o finală jucată la Palermo -, confirmată cu o victorie pe tabloul Australian Open 2022 poate promite mult pentru viitorul apropiat al carierei sale.

That just happened! Gabi played great, and upped her game to fight back after losing the 2nd set, and she defeats her 1st ever top 5 player. Gabriela Ruse defeated Paula Badosa 6-3, 5-7, 6-4. Her reward is having to face friend and fellow Romanian Simona Halep in R2.#DDFTennis pic.twitter.com/mKsyjb0KN0