Organizatorii Australian Open au anunțat programul: de la ce oră se joacă Kvitova vs. Cîrstea și când debutează Halep

Zi mare pentru tenisul românesc, în a doua zi de turneu la Australian Open 2022. Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu vor lupta pentru calificarea în turul secund, capul de afiș al zilei urmând să fie confruntarea dintre Petra Kvitova și Sorana Cîrstea.

Noaptea dinspre luni spre marți va fi noapte albă pentru fanii tenisului în România. Sorana Cîrstea se va duela cu Petra Kvitova începând cu ora 02:00, în primul meci al zilei de pe Arena John Cain - a treia, ca mărime, a complexului Melbourne Park.

Programul zilei de marți, 18 ianuarie

Sorana Cîrstea (38 WTA) vs. Petra Kvitova (19 WTA), ora 02:00, Arena John Cain

Irina Begu (64 WTA) vs. Oceane Dodin (85 WTA), ora 02:00, terenul 15

Simona Halep (15 WTA) vs. Magdalena Frech (102 WTA), în jurul orei 05:30, Arena Margaret Court

Cîrstea a învins-o pe Kvitova în ediția anterioară a Openului Australian

De la aceeași oră, Irina Begu va primi replica franțuzoaicei Oceane Dodin, pe terenul 15.

Primul meci al Simonei Halep la Australian Open 2022 va avea loc după ora 05:30, pe Arena Margaret Court. Cea mai titrată jucătoare a țării noastre o va întâlni pe poloneza Magdalena Frech.

Premisele unei nopți memorabile pentru tenisul românesc există, în condițiile în care Sorana Cîrstea a eliminat-o în 2021 pe cehoaica Petra Kvitova.

În turul 2 al AO 2021, Sorana Cîrstea se impunea în trei seturi, 6-4, 1-6, 6-1. Va fi a noua întâlnire între Kvitova și Cîrstea, scorul meciurilor directe fiind 5-3 pentru sportiva din Republica Cehă.

Begu, în căutarea unei revanșe dulci în fața franțuzoaicei Oceane Dodin

Oceane Dodin și Irina Begu s-au mai duelat o singură dată, în semifinalele calificărilor de la Wimbledon 2019.

Jucătoarea din Hexagon se impunea în urmă cu 3 ani la capătul unui meci-maraton, încheiat 6-3, 1-6, 8-6.

Simona Halep at practice on Sunday in Melbourne preparing for the start of the Australian Open. Source: @JJlovesTennis #AusOpen pic.twitter.com/WO9BT3tX2k — Romanian Tennis (@WTARomania) January 16, 2022

Halep, partidă aparent facilă în prima rundă la AO 22

Prima oponentă a Simonei Halep pe tabloul principal va fi Magdalena Frech, pe care a învins-o pe zgura de la Praga, în 2020. A fost unica întâlnire directă derulată până în prezent.

Meciul Simonei Halep cu Magdalena Frech va începe imediat după încheierea duelului dintre Andrey Rublev și Gianluca Mager. Partida va fi transmisă live text pe www.sport.ro.

Dincolo de jucătoarele din România, a doua zi de concurs a Openului Australian, ediția 2022 propune o serie de meciuri captivante, inclusiv: Diego Schwartzman vs. Filip Krajinovic (02:00), Maxime Cressy vs. John Isner (în jurul orei 05:00), Felix Auger-Aliassime vs. Emil Ruusuvuori (în jurul orei 05:30), Nikoloz Basilashvili vs. Andy Murray (după 06:00), Angelique Kerber vs. Kaia Kanepi (în jurul orei 07:30) și Emma Răducanu vs. Sloane Stephens (în jurul orei 11:30).

Meciurile capilor de serie în a doua zi de turneu