Simona Halep, mulțumită de sine, la primul meci fără antrenor: „E doar primul meci, dar mă bucur de libertatea pe care o am”

Simona Halep și-a început cu brio parcursul în turneul WTA 500 de la Dubai, eliminând-o în faza 16-imilor de finală pe Alison Riske, scor 6-2, 6-4.

Sportiva din România (30 de ani, 23 WTA) a trecut de americancă (31 de ani, 53 WTA) în minim de seturi, iar serviciul său a strălucit: Simona Halep a servit 6 ași și a câștigat 76% din punctele jucate cu prima servă. 79% din primele servicii au intrat în terenul advers.

Earlier this year, Simona won a match despite her serve. Tonight she won the match because of her serve, hitting 6 aces and holding serve 9 times. A great turnaround. Simona Halep defeated Alison Riske 6-2, 6-4.#DDFTennis pic.twitter.com/U7H6EiaLTz