FCSB părea că se îndreaptă către o victorie în derby. Campioana a condus cu 2-0 după golurile lui Mihai Lixandru (7') și Daniel Bîrligea (61'), însă Rapid a dat semne de viață în ultimul sfert de oră și a reușit să înscrie de două ori prin Elvir Koljic.

Gigi Becali: "Am dat ordin ca Florin Tănase să nu mai bată loviturile libere. Vrei fotbal sau să te faci om de afaceri?"



Becali s-a arătat cel mai deranjat de evoluția lui Florin Tănase. Decarul campioanei a jucat 70 de minute și a fost înlocuit cu Malcom Edjouma, iar finanțatorul susține că jucătorul a cerut schimbarea.



Finanțatorul de la FCSB spune că Florin Tănase nu va mai executa de acum lovituri libere, având în vedere ce s-a întâmplat la derby-ul cu Rapid.



"Mi-a plăcut toată echipa, dar Tănase, la 2-0, voia să dea lob. În loc să fie mingea la noi, el voia să dea lob lui Bîrligea, când în stânga aveam doi jucători liberi. Băi, Tănase, ține posesia! Tu dai lob ca să dai mingea la ei? Ce jucăm aici? Facem floricele?



Nu mi-a plăcut nici lovitura pe care a bătut-o. Am dat ordin acum. El niciodată nu mai bate lovituri libere. Noi avem jucători de talie și tu bați pe jos în batjocură?

El de ce a cerut schimbare? Asta e o altă întrebare. Probabil a cerut el schimbare. O să vorbesc cu el dacă are de gând să joace fotbal sau vrea să se facă om de afaceri. Băi, ești prietenul meu, dar gata, tată. Aici e fotbal, nu sunt construcții. Joacă fotbal, nu da floricele. Tu dai lob?!", a spus Becali, la Prima Sport.

FCSB, 5 puncte în primele 6 etape, la fel ca anul trecut

FCSB a făcut un egal cu gust de înfrângere cu Rapid! Pentru că a „reușit“ să conducă, fără emoții la un moment dat, cu 2-0, pentru ca, la final, tabela să afișeze 2-2!

Așadar, criza FCSB-ului din acest debut de sezon se prelungește. Iar asta fix înaintea dublei cu Aberdeen (Scoția) din play-off-ul Europa League. Prima manșă e programată pentru joi, ora 21.45, în Scoția.

Odată cu acest egal în fața Rapidului, FCSB se confruntă cu o situație bizară! Pentru că, dacă ne uităm în clasament, are fix același număr de puncte, după șase etape, ca anul trecut.

Concret, în campania 2024-2025, după șase runde, FCSB avea doar 5 puncte și ocupa locul 13 în ierarhia Superligii. Acum, după șase etape, FCSB a ajuns, din nou, la 5 puncte și ocupă același loc 13!

