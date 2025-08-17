FOTO ȘI VIDEO "Cine știa de regula asta?" Gol anulat în Premier League pentru un motiv rar

Cine știa de regula asta? Gol anulat în Premier League pentru un motiv rar
Crystal Palace a avut un gol anulat în prima repriză a meciului cu Chelsea, de pe Stamford Bridge, transmis în direct de VOYO, în prima etapă din Premier League.

Eberechi EzeCrystal PalaceChelsea
Eberechi Eze a marcat pentru 1-0 în minutul 13 cu un șut puternic dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 17 metri. Reușita jucătorului de la Palace a fost însă anulată după intervenția VAR.

Eberechi Eze, gol anulat de VAR în Chelsea - Crystal Palace pentru o regulă mai puțin cunoscută

Inițial, s-a crezut că este vorba de un fault comis de Marc Guehi înaintea executării loviturii libere. Căpitanul lui Crystal Palace l-a împins pe Moises Caicedo, însă, de fapt, nu acesta a fost motivul pentru care s-a anulat golul.

După ce a revăzut faza la monitorul VAR, centralul Darren England a făcut anunțul care s-a putut auzi și la stația de amplificare de pe Stamford Bridge: "Jucătorul cu numărul 6 al lui Crystal Palace (Marc Guehi) s-a aflat la mai puțin de un metru de zid în momentul șutului. Astfel, lovitură liberă indirectă pentru Chelsea și gol anulat".

VIDEO Golul anulat al lui Eberechi Eze

Motivul pentru care s-a anulat golul lui Palace

Conform IFAB, atunci când trei sau mai mulți jucători formează un zid, toți ceilalți adversari trebuie să stea la cel puțin un metru distanță de zid până în momentul executării. În caz contrar, se acordă lovitură liberă indirectă pentru echipa aflată în defensivă.

"Regula a fost implementată în sezonul 2019/20. Mâna sus, cine o știa?", se întreabă retoric jurnaliștii de la Sky Sports.

Roy Keane (54 de ani), fostul mare jucător al lui Manchester United, acum expert la Sky, a comentat și el golul anulat lui Palace: "Jucătorii echipei care se află în atac trebuie să fie conștienți de această regulă. Vedem des astfel de cazuri în care apar jucători care încearcă să blocheze vizibilitatea".

