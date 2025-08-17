Eberechi Eze a marcat pentru 1-0 în minutul 13 cu un șut puternic dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 17 metri. Reușita jucătorului de la Palace a fost însă anulată după intervenția VAR.

Eberechi Eze, gol anulat de VAR în Chelsea - Crystal Palace pentru o regulă mai puțin cunoscută



Inițial, s-a crezut că este vorba de un fault comis de Marc Guehi înaintea executării loviturii libere. Căpitanul lui Crystal Palace l-a împins pe Moises Caicedo, însă, de fapt, nu acesta a fost motivul pentru care s-a anulat golul.



După ce a revăzut faza la monitorul VAR, centralul Darren England a făcut anunțul care s-a putut auzi și la stația de amplificare de pe Stamford Bridge: "Jucătorul cu numărul 6 al lui Crystal Palace (Marc Guehi) s-a aflat la mai puțin de un metru de zid în momentul șutului. Astfel, lovitură liberă indirectă pentru Chelsea și gol anulat".

