Imaginea zilei vine de la Washington: cum arată un tenismen din top 10 ATP pus lângă baschetbalistul Kevin Durant

Frances Tiafoe (25 de ani, 10 ATP) a debutat cu victorie în turneul ATP 500 de la Washington, învingându-l pe Aslan Karatsev - fost semifinalist al Openului Australian, în 2021 -, scor 7-6 (5), 7-6 (5).

Mare fan al baschetului american, tenismenul din SUA a fost vizitat de Kevin Durant - atacantul echipei Phoenix Suns, originar din Washington D.C. - cu ocazia turneului de tenis desfășurat în orașul său natal.

Frances Tiafoe, urmărit pe viu de Kevin Durant, în turneul de la Washington

Kevin Durant are o înălțime de 2,08 metri.

„Atmosfera pe care am văzut-o în acest stadion a fost fantastică. A fost emoționant și mă bucur că Frances a reușit să câștige.

Reușește să transmită toată energia pe care o simte în teren și ne mândrim cu el,” a declarat baschetbalistul Kevin Durant, după încheierea meciului, notează Tennis World Italia.

Tiafoe, semifinalist la US Open 2022, țintește câștigarea unui titlu de mare șlem

„A fost fantastic, mă bucur că am putut să câștig sub ochii lui Durant,” a dezvăluit Frances Tiafoe, la conferința de presă de după meci, repetându-și obiectivul major pe care îl are stabilit pentru următorii ani - câștigarea unui titlu de mare șlem.

În ediția 2022 a Openului American, Frances Tiafoe a ajuns până în faza semifinalelor, unde a cedat la limită, în cinci seturi, în fața ulterioriului campion, Carlos Alcaraz.

