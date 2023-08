La doar câteva săptămâni după problemele respiratorii cu care s-a confruntat la Wimbledon, jucătorul de 23 de ani a trecut prin momente teribile și la Washington.

La scorul de 4-1 în favoarea chinezului, în timp ce se îndrepta spre scaun, chinezului i s-a făcut rău și a leșinat. A fost nevoie de intervenția medicilor pentru a-l ajuta pe Wu, care s-a retras de la competiție.

Yibing Wu was leading Watanuki 4-1, but collapsed in Washington.

He was forced to retire from the match.

This is something you never want to see.

