Frances Tiafoe (24 de ani, 26 ATP) a jucat prima semifinală de Grand Slam a carierei în ediția 2022 a Openului American, fază competițională în care a fost învins de Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP), scor 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-3, la finalul a patru ore și nouăsprezece minute de joc.

Tenismenul cu origini din Sierra Leone a reușit să îl elimine pe Rafael Nadal, în optimile turneului de la New York, în acest an, dar s-a regăsit în pragul lacrimilor, după ce și-a văzut eșuată încercarea de a pătrunde în finala US Open.

Frances Tiafoe: „Am dat tot ce am avut, dar Carlos Alcaraz a fost prea bun.”

„Am tot ce am avut în această seară. Carlos Alcaraz a fost prea bun. În ultimele două săptămâni, am dat tot ce am avut. Am vrut să vin la US Open ca să câștig turneul, așa că v-am dezmăgit. Înfrângerea asta doare, chiar doare foarte puternic.

Alcaraz, ești un tenismen al naibii de bun, o persoană grozavă. O să câștigi multe turnee de mare șlem. Cât despre mine, mă bucur că am jucat pe această arenă în compania ta, dar o să revin și o să câștig turneul ăsta, îmi pare rău, dragilor,” a transmis Frances Tiafoe, în interviul oferit pe suprafața de joc, după eșecul din semifinalele US Open 2022.

US Open 2022 a ajuns în faza finalelor: poloneza Iga Swiatek și tunisianca Ons Jabeur se vor duela în ultimul act la Flushing Meadows sâmbătă, 10 septembrie, după ora 23:00, în timp ce spaniolul Carlos Alcaraz și norvegianul Casper Ruud vor lupta pentru gloria absolută duminică, 11 septembrie, după ora 23:00.