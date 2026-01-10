Kevin Durant a intrat din nou în istoria NBA! Ce a reușit să fac starul

Durant (37 ani), a înscris 30 de puncte şi a reuşit 12 recuperări în meciul pe care Rockets l-a pierdut pe parchetul formaţiei Portland Trail Blazers (105-111), ajungând la un total de 31.435 de puncte în 19 sezoane petrecute în NBA, graţie căruia a urcat pe locul al şaptelea în ierarhia all time a marcatorilor, devansându-l pe Wild Chamberalin (31.419 puncte).

Liderul acestui clasament este LeBron James, marea vedetă echipei Los Angeles Lakers şi a Ligii nord-americane, cu un total de 42.601 puncte.

Tot sâmbătă, campioana en titre a NBA, Oklahoma City Thunder, s-a impus în extremis în deplasare, cu scorul de 117-116, în faţa formaţiei Memphis Grizzlies, după ce gazdele au avut un avantaj de 21 de puncte în repriza secundă.

Jalen Williams a contribuit cu 26 de puncte la acest succes, în timp ce Ajay Mitchell şi Kenrich Williams au reuşit la rândul lor 23, respectiv 21 de puncte pentru învingător.

Rezultate:

Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks 101-105

Brooklyn Nets - Los Angeles Clippers 105-121

Golden State Warrios - Sacramento Kings 137-103

Portland Trail Blazers - Houston Rockets 111-105

Denver Nuggets - Atlanta Hawks 87-110

Phoenix Suns - New York Knicks 112-107

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 116-117

Boston Celtics - Toronto Raptors 125-117

Orlando Magic - Philadelphia 76ers 91-103

Washington Wizards - New Orleans Pelicans 107-128

Agerpres

