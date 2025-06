Green și Brooks merg la Phoenix Suns

Kevin Durant va ajunge la Houston Rockets, urmând ca Phoenix Suns, actuala sa echipă, să îi primească la schimb pe Jalen Green, Dillon Brooks, alegerea a 10-a din NBA Draft 2025 și alte cinci drepturi de selecție în runda a doua în viitoarele drafturi. Sportivul nu știa de acest schimb, fiind anunțat de jurnaliști în timp ce era pe scenă la Fanatics Fest în New York City, cel mai mare eveniment dedicat colecționarilor de articole sportive.

În cei 18 ani ca profesionist, baschetbalistul a strâns o avere estimată la 300 de milioane de dolari, deținând pachete minoritare de acțiuni la Philadelphia Union (MLS / 5%), PSG (Ligue 1), Brooklyn Aces (Major League Pickleball) și compania media Just Women's Sports, deține compania de multimedia Boardroom și pe cea de procesare a canabisului medicinal Weedmaps, este coproprietar al Thirty Five Ventures și este ambasador al criptomonedelor Coinbase.

Durant este de patru ori campion olimpic!



Kevin Wayne Durant (36 de ani / 211 cm) este născut în Washington DC și a jucat pentru National Christian Academy (Fort Washington, Maryland), Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, Virginia), Montrose Christian School (Rockville, Maryland) și Texas Longhorns (University of Texas at Austin) înainte să facă pasul către NBA.

A fost ales de către Seattle SuperSonics în cadrul NBA Draft 2007 de pe poziția a doua în prima rundă, apoi a evoluat pentru Seattle SuperSonics / Oklahoma City Thunder (2007-2016), Golden State Warriors (2016-2019), Brooklyn Nets (2019-2023) și Phoenix Suns (2023-2025).

Este dublu campion în NBA (2017, 2018), a fost desemnat NBA Most Valuable Player (2014) și NBA Finals MVP (2017, 2018), a fost selectat de 15 ori pentru NBA All-Star (2010-2019, 2021-2025), a fost inclus de 6 ori în All-NBA First Team (2010-2014, 2018) și este de patru ori campion olimpic cu naționala SUA (2012, 2016, 2020, 2024) și o dată campion mondial (2010).

Foto - Getty Images