Se întâmplă și la case mai mari! Rafael Nadal, bătut de numărul 50 ATP la Washington: ”Nu am fost pregătit!”

Rafael Nadal a fost eliminat de numărul 50 ATP, Lloyd Harris în optimile turneului ATP 500 de la Washington D.C.

Aventurile lui Rafael Nadal la Washington D.C. s-au oprit în faza optimilor de finală. Al treilea tenismen al planetei a fost învins de sud-africanul Lloyd Harris (50 ATP), scor 6-4, 1-6, 6-4, după două ore și zece minute de joc.

Cu o zi în urmă, Nadal câștiga meciul de trei ore cu Jack Sock, dar declara la finalul partidei că și-ar dori ca durerea de picior să fie de o intensitate mai scăzută.

Sferturile competiției de la Washington vor fi disputate între Brooksby vs. Millman, Johnson vs. Sinner, McDonald vs. Kudla și Nishikori vs. Harris.

Pentru Rafael Nadal urmează turneul de la Cincinnati și ultimul Grand Slam al anului, US Open, întrecere unde a ieșit campion de 4 ori până în prezent.